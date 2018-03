Markdorf Der BUND will die Markdorfer Siechenwiesen schützen lassen

Naturschützer im Ortsverband wenden sich gegen die Bebauungspläne des Rathauses. Für die Innenstadt wird ein Entwicklungskonzept gefordert: Autofrei und barrierefrei lauten Stichworte, die in der Hauptversammlung genannt wurden.

Markdorf (gup) Kategorisch lehnt der BUND Markdorf nach wie vor die Wohnbaupläne der Stadt für das Gebiet Siechenwiesen am Ortsausgang Richtung Bermatingen ab. Dies machte Vorstandsmitglied Franz Beer in der Hauptversammlung der Naturschützer nochmals deutlich. "Das ist ein Naturraum, den es in Markdorf und der Umgebung so nicht mehr gibt und der auch nicht zu ersetzen wäre", sagte er.

Die Stadt möchte die 4,7-Hektar-Fläche in die nächste Änderung des Flächennutzungsplanes aufnehmen. Eine Entscheidung wird aber erst nach Vorliegen des Umweltberichtes getroffen, der aktuell noch erarbeitet wird. Die Fläche gilt als konfliktträchtig für eine Bebauung, da große Teile ein Biotop sind und dort seltene Pflanzen und Tiere leben. Ein Antrag des BUND beim Landratsamt auf Klassifizierung als Naturschutzdenkmal befindet sich dort noch in Bearbeitung. Auch der Stadt, so Beer, würde ein Naturschutzstatus von Siechenwiesen nützen: "Das würde ihr heißgeliebte Ökopunkte bringen." Denn auf die sei die Stadt ohnehin angewiesen, wolle sie angesichts ihrer Neubauflächenpläne auch künftig genügend Ausgleichsflächen zur Verfügung haben. Beer beklagte, dass der BUND von der Stadt keine Übersicht der Flächen in städtischem Besitz bekomme, aus Datenschutzgründen.

Über seine Ideen zu einer autofreien Innenstadt informierte Armin Hansmann. Der SÜDKURIER hatte über die Pläne mehrfach im Januar berichtet. Den Fraktionen der UWG und SPD habe er sie bereits vorstellen können, von der CDU und den Freien Wählern stünden noch Einladungen in diesem Monat aus. Er sehe seine Ideen in Zusammenhang mit einem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept, das die Stadt umsetzen sollte und für das sie auch Zuschüsse bekäme. Zudem würde er gerne die Bürgerschaft stärker in die Diskussion eingebunden sehen. Eventuell werde es dafür vom BUND einen Informationsstand beim Dixiefest geben. "Markdorf hätte die besten Voraussetzungen für eine autofreie Innenstadt", sagte Hansmann. Begleitend könne die Stadt in einem solchen Konzept auch den Umbau der Altstadt in eine barrierefreie Fußgängerzone prüfen. "Drei starke Themen fürs Jahr" definierte Beer für den Ortsverband: Die dringend nötige Verjüngung durch neuen Nachwuchs sowie die Themen Mikroplastik in den Gewässern und das "desaströse" Insektensterben.

Was der BUND macht

Umfangreiche Berichte aus 2017 gab es in der Versammlung. Biotope und Gräben wurden gepflegt, für die Störche gesorgt, Amphibien geschützt, die Heckrinder betreut und Biber erfasst.

