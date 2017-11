Markdorf Dauerregen beim Markdorfer Jahrmarktsbeginn

Die Gehrenbergstadt lädt zum Elisabethenmarkt ein: Der Vergnügungspark auf dem Marktplatz ist noch bis Dienstag geöffnet

"Lose, Lose, Lose", schallt es in durch den Regen. Bärbel Buhmann hat ihren Optimismus nicht verloren: "Es kommt eben, wie es kommt", erzählt die 75-jährige Budenbesitzerin trotzig und überreicht Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess, der an diesem Tag gemeinsam mit Hauptamtsleiter Klaus Schiele den Vergnügungspark offiziell eröffnete, ein Los: ein Punkt, prangt in dicken Lettern darauf. Kein Glück also an diesem Nachmittag. "Wie mit dem Wetter", ruft eine Person im Hintergrund. Denn das machte an diesem Tag dem Start des Jahrmarktes beinahe einen Strich durch die Rechnung: "Wir haben zwar viel im Griff, das Wetter aber nicht", erklärt der Leiter des Ordnungsamtes beinahe entschuldigend mit dem Regenschirm in der Hand. Hauptamtsleiter Klaus Schiele hat ebenfalls eine Erklärung für die schlechten Bedingungen: "Wir sind im Kalender der Volksfeste natürlich eine der letzten Gemeinden". Wenigstens ein bisschen Sonne, wie im vergangenen Jahr, habe man sich dann aber trotzdem erhofft.

Fahrgeschäfte machen Spaß

Dem nasskalten Wetter trotzen dennoch einige Markdorfer. Mit dem Regenschirm in der linken und Tochter Emili in der rechten Hand schlendert Lisa Kunze über den Rummel. Für sie hat dieser Besuch des Jahrmarktes Tradition. "Wir gehen tatsächlich jedes Jahr", erzählt die 26-Jährige. Besonders beliebt bei ihrer Tochter: "Das Kinderkarussell, das fährt sie am liebsten". Auch für Alexander Oguz gehört ein Besuch des Rummels einfach dazu. Ihn zog es gemeinsam mit Frau Mandy und Sohn Philip in den bunten Vergnügungspark. "Mein Sohn freut sich seit über einer Woche auf diesen einen Tag und ganz besonders auf die vielen Fahrgeschäfte", so der 33-jährige Markdorfer.

Entsprechend gibt es für die kleine Familie keine andere Wahl, als den Besuch auf dem Jahrmarkt: "Es soll ja das ganze Wochenende so bleiben, also ist es egal, wann man geht", erzählt Alexander Oguz lachend, während der vierjährige Sohn Philip voller Freude Runde für Runde auf dem Kinderkarussell dreht.

Freude haben am Tag der Eröffnung aber auch jene, denen ein Besuch der Fahrgeschäfte und Spielbuden eigentlich verwehrt bleibt: Kinder, deren Eltern sich die Fahrgeschäfte auf dem Rummel nicht leisten können. Um den Kleinsten also eine Freude zu machen, überreicht Günther Wied, Vorsitzender der Markdorfer Tafel, ihnen Fahrchips und Lebkuchen. "Es ist eine Aktion, die bereits in den letzten beiden Jahren stattfand. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sehr sich die Kinder darüber freuen", so Wied, der sich auch gleich bei den Fahrgeschäftsbetreibern bedankt, die diesen Spenden ermöglicht hatten.

Der Vergnügungspark mit seinen 13 verschiedenen Fahrgeschäften, Spielbuden und Naschständen ist heute, Samstag, geöffnet von 10 bis 22 Uhr; Sonntag von 12 bis 22 Uhr; Montag von 9 bis 22 Uhr und Dienstag von 12 bis 19 Uhr.

Drei Generationen auf dem Jahrmarkt

Gemeinsam gehen sie überall hin

"Ich komme schon mein Leben lang auf den Jahrmarkt", erzählt Romana Roos stolz. Bereits als Säugling, so weiß die 57-Jährige aus Erzählungen, haben sie ihre Eltern immer mit nach Markdorf genommen.

"Bei uns scheint das im Blut zu liegen, diese Arbeit", denn neben Mutter und Vater, die nur wenige Meter entfernt ihre Losbude betreiben, unterstützt auch Romana Roos Sohn Andreas das Schausteller-Geschäft seiner Eltern mit Kinderkarussell und Crêperie. "Es ist immer wieder schön hier. Wenn wir im November nach Markdorf fahren, ist es, wie nach Hause zu kommen", freut sich die gebürtige Konstanzerin, die mittlerweile in Freiburg lebt. Und Romana Roos bleibt optimistisch: Auch durch das schlechte Wetter am Tag der Eröffnung lassen sich die Markdorfer nicht von ihrem Jahrmarkt abhalten, ist sie sich sicher. "Schade wäre nur, wenn es das ganze Wochenende über regnet."

"Es ist ein schönes Miteinander hier in Markdorf", erzählt Manuela Vogt, die gerade die ersten Schoko-Bananen in der Auslage ihres "Knusper-Häusles" drapiert. Sie freut sich, dass der Jahrmarkt nun endlich beginnt. "Wir haben natürlich gehofft, dass es trocken bleibt, aber das Wetter bestellen kann man ja leider nicht." Mit "Wir" meint die 52-Jährige sich und ihren Mann Robert, der nur wenige Meter entfernt Kinder auf seiner Kinderautobahn "Zircus Zircus" im Kreise fahren lässt. Gemeinsam zieht das Ehepaar seit über 30 Jahren mit Fahrgeschäft und Naschstand von Jahrmarkt zu Jahrmarkt in der Bodenseeregion und im Allgäu. Hier, in der Gehrenbergstadt, sind die zwei gerne zu Gast, erklärt Robert Vogt: "Vor allem, weil immer viel los war". In den letzten Jahren aber habe der Andrang wetterbedingt nachgelassen. "Das", befürchtet er, "wird wohl auch dieses Jahr nicht anders sein".