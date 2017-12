Markdorf Das traditionelle Weihnachtskonzert im Theaterstadel

"Little Wing & Friends” stehen am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder im Theaterstadel auf der Bühne.

Drummer Tom Wagener aus Markdorf war auch 2017 wieder in ganz Europa unterwegs und hat einmal mehr musikalische Freunde und Wegbegleiter für seine traditionelle Veranstaltung "Little Wing & Friends" am zweiten Weihnachtsfeiertag in den Theaterstadel eingeladen.

Little Wing alias Art Isleb, Jörn Blesse und Tom Wagener werden nach eigener Aussage auch dieses Jahr wieder mit hochkarätigen Gästen den Stadel rocken: Stephanie Ocean Ghizzoni, charismatische und temperamentvolle Sängerin mit Hang zu extrovertiertem Bühnenoutfit kommt aus Verona. Begleitet wird sie vom Pianisten Max Lazzarin aus Venedig. Sie wurden 2015 und 2016 mit dem Italian Blues Award ausgezeichnet und werden das Publikum mit ihrem Sound zwischen Blues, Soul und Zydeco begeistern. Saxophonist Howard Sie aus Rotterdam ist zum 2. Mal dabei, er ist sonst auf den Bühnen von Barcelona, London oder Tokio zuhause.

Milla, Sänger, Gitarrist und Ruhrpottrocker, kommt für diesem Abend wieder einmal extra aus Wuppertal auf den Gehrenberg. Seine Shows sind ebenso berühmt wie berüchtigt. PoppDeluxe um die charmante Sängerin Michaela Popp sind ebenfalls keine Unbekannten. Sie spannen den musikalischen Bogen von Pop bis Blues, Soul bis Rock, Latin bis Jazz, immer perfekt abgestimmt auf Michi Popps Powerstimme. Der Gitarrist und Sänger Phil Gates stammt aus Chicago und lernte die dortige Blues Szene von der Pike auf kennen. Er arbeitete dort unter anderem mit Buddy Guy, Albert King, Bobby Bland, bevor er über Texas nach Los Angeles kam und sich in der dortigen Studioszene als Gitarrist und Produzent etablierte. Er produzierte mittlerweile 3 CDs mit eigenen Songs, tourt regelmäßig in den USA und in Europa, und wird den Abend mit seiner Musik zwischen R&B, Blues, Funk und Soul bereichern.

Mit den Bassisten Stefan Hug und Ralf Franz, den Keyboardern Martin Giebel und Darko Cvetkovich, sowie Reinhold Hug an den Percussions werden weitere hochkarätige Musiker auf der Bühne stehen. Drummer Tom Wagener sorgt bei sämtlichen Acts für den richtigen Groove und fungiert als künstlerischer Leiter der Show. Beginn ist 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, Abendkasse: 18 Euro.