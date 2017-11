Markdorf Das steht an fürs Ordnungsamt in 2018

Das steht an fürs Ordnungsamt in 2018

Markdorfs Amtsleiter Jürgen Hess im Gespräch: Mobilität, Verbesserungen für Radfahrer, ein Ausbau des ÖPNV nach Friedrichshafen und die Flüchtlingsbetreuung sind Prioritäten im kommenden Jahr.

Markdorf – In sehr gutem Zustand habe er das Ordnungsamt bei seinem Amtsantritt im September vorgefunden, sagt Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess im Gespräch mit dem SÜDKURIER über seine Drei-Monatsbilanz und den Ausblick auf die Aufgaben und Themen in 2018. Seine Mitarbeiter seien "fachlich top", spart Hess nicht mit Lob: "Es ist ein eingespieltes Team, das mir den Einstieg sehr erleichtert hat." Die Bundestagswahl und die Einführung der Blauen Zone seien für ihn bislang die großen Themen gewesen.

Und die Blaue Zone steht auch ganz oben auf der Liste der wichtigen Themen für 2018. Dabei sehe er die Stadt auf dem richtigen Weg. "Aber uns ist klar, dass wir in Markdorf noch mehr für den Radverkehr tun müssen", nimmt er Stellung zur jüngsten Kritik des ADFC, das geplante Mobilitätskonzept vernachlässige Radfahrer und Fußgänger. Er selbst fahre häufig mit dem Fahrrad von seinem Wohnort Kluftern zur Arbeit nach Markdorf und sehe die Defizite. Abseits vom Mobilitätskonzept werde die Verwaltung zeitnah Verbesserungen umsetzen, kündigt er an. So etwa im Frühjahr die Entschärfung der Busbucht am BZM, dann bauliche Veränderungen und eine Mittelinsel im Einmündungsbereich B 33/Bernhardstraße. Neben diesen Maßnahmen soll es aber auch noch andere Erleichterungen für Radfahrer geben, sagt Hess. Die Kreuzung Gutenbergstraße/B-33-Durchfahrt sei ihm "ein Dorn im Auge". Ihm schwebe dort eine sicherere Querungslösung vor: "Auch das wollen wir spätestens in 2018 angehen, dabei sind aber das Landratsamt und eventuell auch das Regierungspräsidium eingebunden."

Grundsätzlich seien die Verkehrsthemen auch die großen Themen in 2018: Die Umsetzung der Blauen Zone, das Mobilitätskonzept, die Verkehrsführung in der Innenstadt und den Bahnübergang in der Gutenbergstraße nennt der Amtsleiter. Eine hohe Priorität werde aber auch die Angebotserweiterung im ÖPNV bekommen. Derzeit laufen Gespräche über eine bessere Anbindung des Stadtverkehr Friedrichshafen, der "Silberpfeile", nach Markdorf. Dazu gehöre auch eine Verbindung nach Oberteuringen, die wiederum die nördlichen Stadtteile Friedrichshafens an Markdorf anbinden könne. Ideen dazu gebe es, aber noch keine Details. Zum Nulltarif wird das für Markdorf natürlich nicht zu haben sein. Aus diesem Grunde hatte Ex-Bürgermeister Bernd Gerber einen besseren ÖPNV von und nach Friedrichshafen auch immer abgelehnt. Darüber ist man sich im Rathaus im Klaren. "Ein stärkeres finanzielles Engagement ist da sicher vonnöten", weiß auch Hess. Eine "Qualitätsüberprüfung" hingegen möchte Hess beim Anruf-Sammel-Taxi (AST) vornehmen. Dort höre er Klagen, dass die Vereinbarung, dass innerhalb von 30 Minuten ein Fahrzeug bereitstehen soll, immer wieder nicht eingehalten werde. "Das müssen wir objektiv aufarbeiten", so Hess.

"Durchaus brisant": So lautet Hess' Einschätzung des Themas Parken in Markdorf. Parkgebühren schließt er aus ("Wir sind nicht Friedrichshafen"), die Blaue Zone sei eine Verbesserung, vor allem für den Einzelhandel, zusätzlicher Parkraum aber dringend nötig. Darin gibt er der öffentlichen Kritik, die nach dem Ratsbeschluss zur Blauen Zone laut wurde, Recht. Hess verweist auf die geplante Tiefgarage auf einem neuen Rathausareal, wenn das Rathaus ins Bischofsschloss umgezogen sei. Baubeginn wäre dort aber frühestens in vier Jahren, im Herbst 2021 – und das auch nur dann, wenn in Sachen Schloss nichts dazwischenkommt. Und in der Zwischenzeit? Wie stehen die Chancen für ein Parkdeck am Bahnhof? Dazu führe die Stadt Gespräche mit der Bahn, sagt Hess: "Ich hoffe schon, dass es da in absehbarer Zeit vorwärts geht." Möglich, dass es zum Bahnhof-Parkdeck im nächsten Jahr eine Grundsatzentscheidung geben könnte. Allerdings hatte Bürgermeister Georg Riedmann am Dienstagabend gegenüber den Händlern betont, dass die Stadt das kostenlose Parken nicht durch eine weitere teure Baumaßnahme subventionieren werde (wir berichteten). Sollte am Bahnhof ein Parkhaus ins Auge gefasst werden, müsste also die Frage der Finanzierung geklärt werden. Für das Dilemma der insgesamt zu wenigen Parkplätze in Innenstadtnähe sieht aber auch Hess keine rasche Lösung. "Das sind immer schwierige Projekte, denn wir haben den Platz nicht."

Als letztes großes Thema für 2018 verweist Hess auf die weitere Integration der Flüchtlinge. Die Anschlussunterbringung bleibe ein Thema, obwohl Markdorf seine Quote gegenüber dem Landkreis erfüllt habe. "Es wird zunehmend schwierig, günstigen Wohnraum auf dem privaten Markt zu finden", sagt Hess. Zurzeit leben 150 Flüchtlinge in Anschlussunterbringungen in Markdorf. "Da wird es auch im neuen Jahr viel Arbeit für uns geben, denn die Menschen brauchen ja auch Hilfe, zum Beispiel bei Behördengängen."

Nicht zuletzt gibt es auch amtsintern eine Hausaufgabenliste für 2018. Mit Blick auf den Umzug ins Bischofsschloss will Hess bereits erste Verbesserungen im Kundenservice angehen, im Vorgriff auf ein eventuelles Bürgerbüro. Und die Aktenführung soll digitalisiert werden, Stichwort papierloses Archiv. Langweilig wird es Hess und seinem Team also auch in 2018 nicht werden.

Zur Person

Jürgen Hess (53) ist seit dem 1. September Leiter des Markdorfer Ordnungsamtes. Zuvor war er in selber Funktion 23 Jahre lang für die Stadt Pfullendorf tätig. Hess ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder und lebt in Kluftern. (gup)