Markdorf Das erste Mal im Rampenlicht: Nachwuchsschüler der Stadtkapelle zeigen sich

Nachwuchsschüler der Stadtkapelle, die an der Musikschule unterrichtet werden, haben sich bei einem Kooperationskonzert präsentiert.

Man merkt vielen der jungen Musiker, die die kleine Bühne im Musikerheim der Stadtkapelle betreten, die Nervosität an. Das ist wenig verwunderlich, denn viel Auftrittserfahrung hat keiner von ihnen. Ein Problem ist das aber nicht, denn genau dafür ist das Kooperationskonzert der Musikschule Markdorf und der Stadtkapelle Markdorf gedacht: zum Sammeln erster Erfahrungen im Rampenlicht. "Es ist ein tolles Gefühl, wenn man hier vorne auf der Bühne steht, die Fotoapparate blitzen und man sich fühlt wie ein kleiner Star", verspricht Musikschulleiter Gerhard Eberl seinen Schützlingen.

Einige haben erst ein Jahr Unterricht und zeigen, wie viel schon nach so kurzer Zeit möglich ist. Andere sind schon mehrere Jahre fleißig und geben etwas schwerere Stücke zum Besten. Ben Schafheutle hat seine Trompete mitgebracht und zeigt dem Publikum bei seiner Performance von "21 Guns", dass diese genau so cool klingen kann wie eine E-Gitarre. Auch Katharina Mock hat "Bock auf Rock" und präsentiert ihre Posaune modern und fetzig. Franziska Rick und Emilia Heggelbacher wagen sich an Filmmusik. Die Mädchen spielen "Chim Chim Cher-ee" aus "Mary Poppins" im Duett auf ihren Saxofonen.

Nach dem Konzert lobt Musikschuleiter Gerhard Eberl: "Ich denke, dass die Stadtkapelle stolz sein kann auf ihren Nachwuchs." Auch hoffe er, dass man das Konzertformat von nun an jährlich wiederholen werde. Die Vorsitzende der Stadtkapelle, Brigitte Waldenmaier, findet: "Das Konzert ist eine ganz wundervolle Sache."

Das Schülervorspiel, das zum ersten Mal in Kooperation mit der Stadtkapelle Markdorf stattfindet, hat auch den Zweck, dass sich die Musikschüler und die Stadtkapelle schon kennenlernen, bevor die Jungmusiker beginnen, in den Orchestern der Stadtkapelle zu spielen. So können die Kapelle und ihre Dirigenten auch den Leistungsstand ihres Nachwuchses besser einschätzen. "Ich finde es wichtig, dass die Kinder Bezug zur Stadtkapelle haben und mal die Räume kennenlernen. Sonst werden sie ja in der Musikschule unterrichtet", erklärt Gerhard Eberl.