Markdorf Das Markdorfer Unternehmen Weber Automotive will erweitern

Mit einem Hallenneubau an der Otto-Lilienthal-Straße sollen die Produktionskapazitäten deutlich ausgeweitet werden. Dafür muss die bestehende Produktionshalle abgerissen werden. Über das Vorhaben entscheiden am Dienstag die Stadträte.

Die Firma Weber Automotive möchte ihre Produktionskapazitäten am Standort Markdorf deutlich erweitern und plant dafür die Errichtung einer neuen Produktionshalle an der Otto-Lilienthal-Straße. Dafür muss die bestehende und in die Jahre gekommene Halle abgerissen werden. Über den Bauantrag des Unternehmens soll im Technischen Ausschuss am Dienstag, 5. Juni, befunden werden.

Der Hallenneubau soll anstelle der jetzigen Halle errichtet werden, jedoch größer und vor allem deutlich höher werden. Geplant ist eine 101,4 Meter lange und 50,3 Meter breite Halle, die mit ihrer Längswand bis direkt an die Otto-Lilienthal-Straße heranrücken soll. Die derzeit dort noch bestehenden Parkplätze würden wegfallen. Mit einer Gebäudehöhe von 21 Metern, in Teilbereichen bis 25 und 28 Meter, würde die Halle die im Bebauungsplan zulässige Gebäudehöhe auf ihrer gesamten Fläche überschreiten, in den Teilbereichen um bis zu neun Meter. Diese Überschreitung wird von der Stadtverwaltung jedoch als unkritisch eingestuft, da die hohen Teilbereiche von den Seiten abgerückt wären und nachbarliche Belange nicht tangiert würden, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Auch die geplanten Überschreitungen der Baugrenzen um maximal 2,5 Meter zur Otto-Lilienthal-Straße hin seien "städtebaulich vertretbar", heißt es. Die Verwaltung empfiehlt dem Ausschuss daher, den von dem Unternehmen beantragten Befreiungen zuzustimmen.

Mit diesen Plänen scheinen die Erweiterungsabsichten von Weber Automotive jedoch noch nicht beendet: Die geplante neue Produktionshalle sei Bestandteil einer "umfangreicheren Planungsabsicht für das Gesamtareal", heißt es in den Sitzungsunterlagen. Dafür solle dann aber ein gesonderter Bebauungsplan aufgestellt werden.

Außerdem möchte das Unternehmen auf der Fläche vor seinem Hauptgebäude, zwischen der Otto-Lilienthal-Straße und der Zeppelinstraße zusätzlich zu den dort bereits bestehenden Parkplätzen eine weitere Parkplatzanlage mit 83 Stellplätzen realisieren. Auch diese Pläne sind Bestandteil des Bauantrages. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr.