Markdorf Das Bischofsschloss wird zur Hundehochburg

Die Rettungshundestaffel des DRK Ravensburg trainiert in ungewöhnlichem Ambiente. Aber die Übungen im Gebäude sind eine seltene Abwechslung für die Tiere.

Aufgeregt wartet Flocki an der Treppe auf sein Kommando. Als das "Such" seiner Besitzerin erklingt, gibt es für den fünfjährigen Rüden kein Halten mehr. Flink rennt er die Stufen zum oberen Stock des Bischofschlosses hinauf auf der Suche nach möglichen Verletzten. Zunächst ist nur das Schnüffeln des Hundes zu hören sowie das Glöckchen an seiner Kenndecke. Doch dann erklingt lautes Bellen. Flocki hat das Opfer gefunden.

Was wie die Suche nach Trümmeropfern klingt, ist eine Übung der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Ravensburg. "Wir sind meistens draußen im Wald und suchen in der Fläche", erzählt Jaqueline Oelhaf, Mitglied der Staffel und angehende Ausbilderin für Rettungshunde. Im DRK Ravensburg werden für die Hundestaffel nur Flächensuchhunde ausgebildet, die zum Beispiel in Wäldern nach Verletzten suchen. Für Gebäude gibt es speziell ausgebildete Trümmersuchhunde. Dennoch ist die Übung im Schloss etwas Besonderes und Sinnvolles für die Tiere, weiß Bereitschaftsleiter Franz Blaser: "Das ist eine Abwechslung und einfach mal was anderes." Zudem könne man unterschiedliche neue Opferbilder trainieren. So liegen einzelne Helfer und Mitglieder der Staffel nicht nur in Ecken und stellen hilfsbedürftige Verletzte da, sondern verstecken sich auch in Badewannen, in Nischen und in oder auf Schränken. "Das sind verschiedene Opferbilder, mit denen die Hunde umgehen müssen", so Blaser. Das dieses besondere Training stattfinden kann, liegt vor allem am Entgegenkommen der Stadt, die das Bischofsschloss für die Übung zur Verfügung stellte, worüber sich die Staffel sehr freut.

Doch bevor es für die Hunde an die Suche geht, muss zunächst die Kenndecke mit dem Zeichen des DRK angelegt werden. Diese ist gerade bei Einsätzen unabdingbar. "Wir brauchen sie, damit die Förster und Jäger im Wald wissen, dass der Hund ein Rettungshund und im Einsatz ist", erklärt Jaqueline Oelhaf.

Nacheinander trainieren die Hunde, suchen eigenständig nach Opfern und sind konzentriert bei der Sache. Ein Raum nach dem anderen wird durchschnüffelt, bis jedes Opfer gefunden wurde. Kommt ein Hund mal nicht weiter, hilft der Besitzer weiter. Was für einen Laien wie ein Versteckspiel für Hunde aussieht, kann bei Einsätzen über Menschenleben entscheiden. Damit die Hunde am Training auch Freude haben, werden sie von jedem der fingierten Opfer mit einem Leckerchen oder einem Ball belohnt. Eine dieser gespielten Verletzten ist Miriam Schönebeck. Sie war schon öfter bei den Übungen dabei und engagiert sich als Suchopfer auch bei den Prüfungen, die die Hunde alle 18 Monate absolvieren müssen. So lag sie schon unter Wurzeln oder Ästen und auch wenn es manchmal kalt und unangenehm werden kann, so macht ihr die Arbeit großen Spaß. "Von weitem hört man die Glocke und weiß, gleich kommt der Hund und bellt. Jeder Hund ist dabei auch anders", erzählt sie. Die Mitglieder mit ihren Hunden engagieren sich ehrenamtlich in der Staffel. Jeden Samstag wird trainiert, egal ob bei Regen, Schnee oder strahlendem Sonnenschein. Die regelmäßige Teilnahme an den Übungen ist unabdingbar. "Es ist ein sehr aufwendiges Hobby mit einem ernsten Hintergrund", beschreibt es Oelhaf. Und Franz Blaser ergänzt: "Wir sind 365 Tage im Jahr im Einsatz." Auch wenn dafür mal der Heilige Abend geopfert werden muss.

Die Rettungshundestaffel

Seit 2003 existiert die DRK Rettungshundestaffel des Kreisverbands Ravensburg. Das Team besteht aus 5 geprüften Hunden mit ihren Besitzerin und drei Hunden, die sich in der Ausbildung befinden. Für alle Tiere sind regelmäßige Nachprüfungen verpflichten, die alle 18 Monate absolviert werden. Zu den 8 Hundeführern, wie die ausgebildeten Besitzer auch genannt werden, kommen noch drei Helfer dazu, die das Team bei Übungen unterstützen. Das Einsatzgebiet der Ravensburger Rettungshundestaffel beschränkt sich nicht nur auf den eigenen Landkreis. Während sie die Einsätze im Landkreis Ravensburg leiten unterstützen die Staffel bei Einsätzen aber auch Teams aus dem Raum Sigmaringen, dem Bodenseekreis bis nach Isny im Allgäu. (jli)