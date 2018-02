Darius Kharazi aus Tettnang bietet auf dem Wochenmarkt in Markdorf unter anderem Aufstriche an. An kalten Wintertagen empfiehlt er besonders seinen Chili-Aufstrich – der sei besonders gut zu heißen Kartoffeln, schwärmt er.

Es ist kalt an diesem Morgen. Die Quecksilbersäule im Thermometer scheint eingefroren – knapp unter dem Null-Grad-Strich. Wirklich frieren lässt jedoch der beißende Wind, der heimtückisch durch die Markdorfer Marktstraße zieht. Wer in der Früh hier Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst oder Brot einkauft, trägt eine Mütze. Und kaum eine Hand umklammert ohne Handschuhe die Henkel der Einkaufstaschen. Und die Markthändler? Sie halten ihre Finger zwischendurch über die Heizstrahler an ihren Ständen. So auch Darius Kharazi, der "Olivenmann" aus Tettnang.

Er strahlt. Er scherzt mit seinen Kunden und versprüht schier noch mehr Charme, wenn er eine seiner vielen Kundinnen bedient. Wie stets lädt er alle zum Probieren ein. Er streicht etwas von seinen Pasten auf ein Stück Brot und lässt die Kunden davon kosten. All das gehört zum Ritual, das hinter der glasgeschützten Auslage offenbar ebenso viel Spaß macht wie davor – auf der Käuferseite. Auch wenn es an diesem Morgen so empfindlich kalt ist.

Mit gespielter Entrüstung betont Darius Kharazi: "Bei mir ist doch alles gesund!" Was an den guten Zutaten liege, ebenso wie an der liebevollen Zubereitung – ganz ohne künstliche Hilfsmittel. Na gut, etwas besonders Gesundes gebe es natürlich auch hier, gesteht er schließlich zu: seinen speziellen Chili-Aufstrich. Da sei viel Basilikum drin, auch viel Schnittlauch und Dill. Das besonders Gesunde aber seien die Chili-Schoten. "Da steckt mehr Vitamin C drin als in jeder Orange oder als in Zitronen." Der Olivenmann empfiehlt zu seinem scharf-leckeren Aufstrich heiße Kartoffeln. "Schmeckt wunderbar", schwärmt Darius Kharazi, "gerade wenn es so kalt ist wie heute." Wieder wandern seine Hände über das Heizgerät. Es scheint, als sei dem Olivenmann soeben in den Sinn gekommen, was er heute nachmittag isst, wenn er seinen Stand abgebaut und die zahlreichen Schalen, Schüsseln, Töpfe voller Delikatessen versorgt hat. Ja, ein heißer Tee gehöre hinterher auch noch dazu. "Und zum Tee meinen Dattelaufstrich", als Nachtisch gewissermaßen. "Da ist kein Zucker drin, auch kein Süßstoff – nur wunderbar süße persische Datteln."