Markdorf Clowns und Kunstblut liegen zu Halloween im Trend

Kinder und Jugendliche rund um Markdorf feiern gern Halloween. Allerdings werden die Kostüme minimalistischer, immer weniger Kinder sammeln Süßigkeiten. Sie feiern lieber bei einer Party. Junge Erwachsene gehen vor allem auf Partys, egal ob privat organisiert oder in Clubs in der Region.

Markdorf – Der Oktober geht zu Ende und Halloween rückt immer näher. Seit einigen Jahren ist das amerikanische Brauchtum auch in Deutschland verbreitet. Doch hält dieser Trend in Markdorf immer noch an? Wo feiern die jungen Leute und welche Kostüme sind in? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.

Halloween ist ein Fest, das vor allem bei den Jugendlichen und Kindern Anklang findet. Das Sammeln von Süßigkeiten ist aber nicht mehr bei allen Kindern gefragt. Die elfjährige Emmy Gebhard geht mit ihren Freundinnen noch von Haus zu Haus. Sie sagt: "Wir verkleiden uns dafür natürlich auch ein bisschen. Meistens toupiere ich mir die Haare und gehe als Hexe."

Doch nicht alle Kinder sind für das Sammeln von Süßigkeiten zu haben. Alina Olk aus Markdorf hat keine Lust auf Süßes oder Saures. Die Zwölfjährige berichtet: "Ich gehe mit meinen Freunden nach Friedrichshafen. Dort laufen wir dann ein bisschen durch die Stadt. Süßigkeiten sammeln wir aber nicht." Die Schülerin ist ein bisschen enttäuscht darüber, dass es für die jüngeren Teens noch keine Angebote in Markdorf gibt. "Ich würde gerne auf eine Party gehen, aber leider bin ich für alle noch zu jung."

Die 14-jährige Jennifer Terbrüggen hat dagegen nicht so viel Lust auf Party. "Ich gehe mit meinen Freunden hier in Markdorf etwas essen. Danach übernachten wir bei mir", sagt die Schülerin. Bei den Jungerwachsenen ab 16 Jahren liegen vor allem Halloweenpartys in Clubs hoch im Kurs. Die 18-jährige Valeria Demasi erzählt: "Ich werde vermutlich spontan entscheiden, auf welche Party ich gehe." Für Maya Gebhard steht hingegen schon fest, in welche Disco sie gehen wird. "Ich gehe mit meinen Freundinnen in einen Club in Freiburg. Da kommt man auch schon mit 16 rein", sagt die 16-Jährige. Der ebenfalls 16-jährige Simon Keller schmeißt dieses Jahr seine eigene Halloween-Party. "Ich feiere gemeinsam mit meinen Freunden und meiner Familie zuhause. Verkleiden ist aber nicht so unser Ding."

Generell scheinen aufwendige Verkleidungen eher eine Seltenheit zu sein. Simone Fischer vom Drogeriemarkt Müller in Markdorf weiß: "Dieses Jahr sind vor allem Kunstblut, Farbspray und falsche Narben im Trend. Das kaufen die Kunden sehr viel." Auch die 14-jährige Lisa Sumin plant ein Halloween-Make-up in dieser Richtung. Sie erzählt: "Ich werde mich nur ein wenig gruselig schminken. Auf Verkleiden habe ich nicht so Lust." Wer sich aber doch für eine richtige Verkleidung entscheidet, liegt mit einem Clownkostüm im Trend. "Wegen des Kinofilms 'Es' werden Clown-Accessoires stark nachgefragt", sagt Simone Fischer.

Für die ganz Keinen spielt Halloween noch keine große Rolle. Im Kindergarten Alte Schule wird auch nicht zu diesem Thema gebastelt. Leiterin Gabriela Ritter erklärt: "Wir haben ausgiebig Erntedank gefeiert. Außerdem geht es bei uns gerade viel um den Herbst und die Natur. Bald basteln wir dann für St. Martin."

Im Jugendcafé Zepp wurde bereits am Donnerstag beim schaurig-leckeren Halloween-Kochen gemeinsam geschnippelt, gebrutzelt und geschlemmt. "Wenn es um die Rezepte geht, wollten wir den Kindern nichts vorgeben. Wir hatten Inspiration in Richtung Gruselfinger, Halloween-Schoko-Muffins, Würstchenmumien und Halloweenburger," erklärte Jugendbeauftragte Simone Carl. Für die etwas älteren Jugendlichen fand am gestrigen Freitagabend im Jugendvereinsheim an der Trendsportanlage eine Halloweenparty statt.

Halloweenpartys