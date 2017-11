Markdorf Christina Hupfer veröffentlicht zweiten Roman

Die Markdorfer Autorin lässt ihren neuesten Krimi am Bodensee spielen und vermarktet ihren Roman vorerst selbst.

Markdorf – Was für ein schöner Tag. Endlich wieder Blau am Himmel, die letzten Blätter an den Bäumen winken kraftvoll leuchtend. "Das werden wir ausnutzen", erklärt Christina Hupfer. Ihr Mann und sie seien begeisterte Spaziergänger. Wozu man leicht werden könne – als Rentner – "in dieser herrlichen Gegend". Der Morgen ist wirklich schön. Er erinnert an jenen Morgen, den Christina Hupfer in ihrem Roman beschreibt. Ebenso klar, beinahe so hell, doch empfindlich kühler. "Nur eine winzige Spur", so der Titel von Hupfers zweitem Krimi, setzt im September ein, sodass Enkelin und Großmutter noch am Strand sitzen können.

Aber das erfahren die Leser erst später. Weil der Roman mit der Katastrophe beginnt. Genauer: mit jenem Moment, da das Schlimmste schon geschehen ist, und die Erzählerin sich den Fragen der Polizei konfrontiert sieht. Christina Hupfer, selber ohne Kinder, schildert den Albtraum aller Väter, aller Mütter und Großeltern. Ein Kind ist verschwunden und bleibt unauffindbar. Zuletzt gesehen wurde es im Hotelzimmer, in dem seine Großmutter mit der Dreijährigen abgestiegen ist. Dem Bild der netten Oma entspricht Verena, so heißt die Großmutter, so gar nicht mit ihren 44. Umso weniger sogar, als sie eine durchaus durchsetzungsfähige Geschäftsfrau ist – was sie indes auch sein muss in der Werbefilmbranche. Gleichwohl, ihr Verhältnis zum Kind ist überaus herzlich. Auf die gemeinsamen Ferien im Anschluss an ein wichtiges Meeting hat sie sich sehr gefreut. Das Treffen, ein Erfolg, gerät rasch in Vergessenheit, während sich Enkelin und Großmutter am Ufer des Bodensees vergnügen.

"Schreiben Sie doch noch weitere Regionalkrimis", habe ihr der Verlag geraten. Dann sei die Aufnahme ins Programm gar kein Problem. Anders die Situation, wenn sie ihre Romanorte weiterhin frei wähle. So wie Hupfers Erstling, "Götter, Gipfel und Gefahr", mit dem die in Markdorf lebende Autorin ihre Leser nach Griechenland versetzt hat. Dass "Nur eine winzige Spur" im Hinterland des Bodensees spielt, dass Friedrichshafen, Immenstaad eine Rolle spielen, aber auch die Landschaft – von Hupfer so detailtreffend beschrieben, dass dem Ortskundigen sofort das Gebiet zwischen Markdorf und Schnetzenhausen vorm inneren Auge auftaucht – all das sei bloßer Zufall, erklärt die Markdorferin. Eben nicht der Auftakt zu einer Regionalkrimireihe. "Ich mag's nicht, wenn ich mich auf ein bestimmtes Muster festlegen soll", betont sie. Wie stets freundlich, doch mit der Bestimmtheit, die an ihre Heldin, die taffe Frankfurter Geschäftsfrau denken lässt. Ihre Kompromisslosigkeit bringt sie vorläufig um den festen Platz im Verlagsprogramm. Der winkt ihr, sollte sich "Nur eine winzige Spur" gut verkaufen. Bis dahin heiße es, den Roman selber zu vermarkten. Was Christina Hupfer durch Mund-zu-Mund-Propaganda und inzwischen auch per Newsletter macht. Vom Hörensagen her habe sich auch ihr erster Krimi herumgesprochen, manch begeisterten Leser gefunden. "Ich setze auf den Zufall", sagt die Autorin – auch als Konstruktionsprinzip in ihren Büchern. "Hauptsache eine Wendung ist plausibel, dann darf sie ruhig überraschen."

"Im Teich werden dort Fische sein, wo Du sie am wenigsten erwartest", zitiert sie den römischen Dichter Ovid. Ihrem neuen Roman hat die Markdorferin dies als Motto vorangestellt. Aber die antike Sentenz geht noch weiter. Mit Blick auf die unverhofft auftauchenden Fische rät Ovid, die Angel, respektive den Haken immer ausgeworfen zu lassen. Denn: "Der Zufall ist immer kraftvoll." Hupfer arbeitet ihm freilich zu. In ihrer Handtasche trägt sie ständig Lesezeichen mit sich – darauf die Werbung für "Nur eine winzige Spur". Die stecke sie Leuten zu, die gerne lesen, mit denen sie ins Gespräch kommt – zum Beispiel an einem so schönen Tag wie heute.

Zur Person

Christina Hupfer wurde 1952 in Illertissen geboren. Zur Schule ging sie in Ravensburg. Von Beruf ist sie Technische Zeichnerin. Zusammen mit ihrem Mann, Rudi Hupfer, lebt sie seit 40 Jahren in Markdorf. Christina Hupfer schreibt Gedichte, kurze Prosa und hat mit "Nur eine winzige Spur" nun bereits ihren zweiten Roman vorgelegt.

"Nur eine winzige Spur" hat 252 Seiten, ist bei epubli.de erschienen, im Buchhandel erhältlich und kostet 9,90 Euro.