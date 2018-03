vor 8 Stunden Kerstin Oettle Markdorf Caritas-Kleiderladen bietet zugleich Raum für Begegnungen

Seit einigen Wochen ist der Caritas-Kleiderladen in Markdorf am neuen Standort zu finden. Dort wird gebrauchte Kleidung für wenig Geld verkauft. Zugleich werde ein Beitrag zu mehr Ökologie in der Textilbranche geleistet, wie Franz Schimanski von der Aktion "Hoffnung" der Diözese Rottenburg-Stuttgart bei der offiziellen Eröffnung sagte.