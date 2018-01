Markdorf Candy und Steffen Hartwig: "Wir haben schon immer zusammen getanzt"

Auf einen Kaffee mit... Candy und Steffen Hartwig, die nach einer gemeinsamen Jugend voller Turniertanz die Tanzfabrik Bodensee gegründet haben

Sie tanzen seit Ihrer Kindheit. Wie sind Sie zu diesem Sport gekommen?

Candy Hartwig: Der Kinder-Tanz-Club von dem Verein, in dem wir später aktiv waren, genoss in unserer Region eine gewisse Bekanntheit. Meine Eltern hielten es deshalb wohl für eine nette Idee, mit mir zu einem Tanzturnier zu fahren. Danach fragten sie mich, ob es mir gefallen würde, so etwas auch zu machen, und ich habe mit Ja geantwortet. Deshalb haben sie mich dann zu einem Einsteiger-Termin des Tanzvereins gebracht.

Steffen Hartwig: Bevor ich mit dem Tanzen begonnen habe, war ich ein halbes Jahr lang im Leichtathletik. Das hat mir aber keinen Spaß bereitet. Wie meine Eltern dann auf die Idee kamen, mich zum Tanzen anzumelden, weiß ich nicht, da sie den Sport selbst nicht betrieben haben. Heute tun sie es aber sehr gern, wir sind mittlerweile eine richtige Tänzerfamilie.

Sie sind auch abseits der Tanzfläche seit vielen Jahren ein Paar. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen das beim Tanzen hilft und von Vorteil ist?

Candy Hartwig: Wir haben schon immer zusammen getanzt. Als wir mit sechs Jahren mit dem Tanzen begonnen haben, wurden wir einander zugeteilt. Abseits des Parketts sind wir logischerweise erst später zusammengekommen. Wir harmonieren sehr gut zusammen, aber das liegt wohl auch daran, dass wir so sehr aneinander gewöhnt sind. Man kennt die Bewegungen des anderen einfach. Wenn wir dann im Training mal die Partner getauscht haben, bemerkte ich schon, dass sich ein anderer Junge beim Tanzen ganz anders anfühlt und er auch anders führt.

Dass ein Tanzpaar so lange gemeinsam trainiert, ist allerdings wirklich außergewöhnlich, und dass wir auch noch im Privaten ein Paar sind, noch mehr. Man könnte fast einen Film über uns drehen.

Steffen Hartwig: Dass wir uns schon so lange und gut kannten, hat in der Pubertät auf jeden Fall geholfen. Wir waren zwar noch kein Paar, kannten uns aber sehr gut. Turniertanz ist sehr intim und man berührt sich dabei viel. Für Teenager kann das ein bisschen merkwürdig sein.

Wann haben Sie entschieden, dass Sie Ihre Leidenschaft zum Beruf machen möchten?

Steffen Hartwig: Das war uns beiden schon früh klar. Dennoch habe ich nach der Schule erst einmal eine technische Ausbildung begonnen. Einfach um eine Sicherheit zu haben, um die ich auch heute noch sehr froh bin. Als ich 1995 mit Candy an den Bodensee gezogen bin, habe ich dann begonnen, als Tanzlehrer zu arbeiten. Seit 1999 bin ich hauptberuflich aber wieder in der IT-Branche tätig und unterrichte weniger. Dafür kümmere ich mich in der Tanzschule vor allem um die Organisation und die Buchhaltung. Candy ist das Gesicht der Tanzschule und macht das sehr gut.

Candy Hartwig: Auch ich wusste schon in der Schule, dass ich Tanzlehrerin werden möchte. Während und nach meiner Ausbildung habe ich erst in meiner Heimatstadt und dann in Friedrichshafen für verschiedene Tanzschulen gearbeitet. Selbstständig sind wir seit 2007. Da hat mein Mann die Tanzschule gegründet und 2012 konnten wir in unsere ersten eigenen Räume hier in Markdorf ziehen. Leider hat meine Familie 2016 einen schweren Schicksalsschlag erlitten, durch den ich sehr lange ausgefallen bin. Meine Mitarbeiter haben mich in dieser Zeit zwar toll vertreten, aber viele Kunden hingen sehr an mir als Lehrerin und konnten sich nicht so gut auf einen Trainerwechsel einlassen. Das hat der Tanzschule natürlich geschadet. Aber weil wir und unsere Mitarbeiter uns im vergangenen Jahr sehr ins Zeug gelegt haben, hat die Tanzschule sich mittlerweile sehr gut erholt.

Welche Tänze oder Tanzrichtungen mögen Sie besonders gern und welche sind nicht so Ihr Ding?

Steffen Hartwig: Ich mag sehr gerne Bokwa, das ist eine Kombination aus Tanz und Fitness. Ballett und Bauchtanz sind dafür nicht so mein Ding.

Candy Hartwig: Ich brenne für den Paartanz, egal, ob es ums Unterrichten oder ums selbst Tanzen geht. Tanzfitness würde ich hingegen eher nicht in meiner Freizeit betreiben.

Worauf kommt es beim Tanzen an? Was ist wichtiger: Körpergefühl, Leidenschaft oder Technik?

Steffen Hartwig: Bei Freizeittänzern ist erst mal wichtig, dass sie sich auf die Musik und ihren Partner einlassen. Das Ziel sollte sein, das man sich gemeinsam harmonisch zur Musik bewegen kann.

Candy Hartwig: Wir wollen unseren Tanzschülern ein gemeinsames Hobby schenken. Wichtig ist auch, bei einem ausgebildeten Tanzlehrer einzusteigen, der gelernt hat, wie man Anfänger unterrichtet. In den Tanzvereinen haben die Trainer oft nicht das pädagogische Wissen, das man für den Umgang mit Einsteigern braucht. Vor lauter Technik kommt der Spaß dort oft zu kurz.

Zu den Personen

Candy und Steffen Hartwig sind 1974 in Hoyerswerda geboren und dort aufgewachsen. Nach ihrem Schulabschluss absolvierte Candy Hartwig eine Ausbildung zur Tanzlehrerin. Steffen Hartwig entschied sich für eine Lehre als Telekommunikationselektroniker. Später folgte auch bei ihm eine Tanzlehrerausbildung. Das Paar zog 1995 an den Bodensee und lebt mit zwei Kindern in Salem. Gemeinsam betreibt das Paar die Tanzschule Tanzfabrik Bodensee in Markdorf.