Markdorf "Café der Sprachen" im Markdorfer Mehrgenerationenhaus startet wieder

Im Mehrgenerationenhaus wird das "Café der Sprachen" jeden ersten Donnerstag im Monat angeboten. Mit einem neuen Team findet die offene Gesprächsrunde am 1. März statt.

Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch – das sind die vier Sprachgruppen, die im Mehrgenerationenhaus (MGH) beim "Café der Sprachen" ab kommenden Donnerstag, 1. März, angeboten werden. Das Angebot gibt es bereits seit 2007, doch laut MGH-Leiterin Waltraud Zeller-Fleck hat es eine Pause gegeben: "Wir brauchten einfach neue Personen, die das Café wieder zu neuem Leben erwecken." Diese wurden nun in Michael Hennig, Judith Bader und Felipe Garduno gefunden. Christa Emmans hat bereits die englische Gruppe betreut. Hennig und Bader kümmern sich um die Französischsprechenden, Emanuela Palazzi bietet Italienisch an, Felipe Garduno Spanisch.

Michael Hennig wohnt seit wenigen Monaten in Markdorf. "Ich hatte aus privaten und beruflichen Gründen viel mit Frankreich zu tun", erzählt der Pensionär. Nun möchte er seine Kenntnisse weiter aufrecht erhalten. "Sprache lebt, wenn man sie spricht", so Hennig. Auch Judith Bader aus der Schweiz liebt die französische Sprache. Sie lebt mittlerweile mit ihrer Familie in Oberteuringen. "Französisch ist mir eine Herzensangelegenheit", sagt die Mutter von vierjährigen Zwillingen. Christa Emmans, pensionierte Lehrerin für Englisch und Latein, freut sich auf die Gruppe. "Hauptsache es macht Spaß und man spricht miteinander", so die Markdorferin. Der Mexikaner Felipe Garduno lebt mit seiner Familie seit sechs Jahren in der Gehrenbergstadt. Seine spanische Muttersprache möchte er gerne mit anderen teilen, auch wenn er zuhause mit seinen Kindern Spanisch spricht. "Da sollte ich mehr Deutsch sprechen", sagt er und lacht.

Am "Café der Sprachen" kann jeder teilnehmen, der daran interessiert ist, eine der Sprachen zu sprechen, diese zu vertiefen oder die Kenntnisse nicht zu verlieren. "Das Angebot lebt von der Begegnung", sagt Waltraud Zeller-Fleck, die sich sehr über den Neustart freut. Es gibt in der offenen Gesprächsrunde keine festen Vorgaben, es kann über ganz unterschiedliche Themen gesprochen werden – Hauptsache in der jeweiligen Sprache. "Es geht auch nicht darum, jemanden zu verbessern", sagt Micheal Hennig. Beim ersten Treffen steht im Vordergrund, sich kennenzulernen, die Motivation zu wissen und zu schauen, auf welchem sprachlichen Niveau sich die Teilnehmer bewegen.

Das "Café der Sprachen" findet jeden ersten Donnerstag im Monat, 20 Uhr bis 21.30 Uhr im Wohnzimmer im Mehrgenerationenhaus statt. Start ist am 1. März.