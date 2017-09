Markdorf Buntes Mittelalter-Spektakel in Markdorf

Buntes Mittelalter-Spektakel in Markdorf

Das zweitägige Bühnenprogramm auf dem Mittelaltermarkt kam bei den tausenden Besuchern des Festwochenendes sehr gut an.

Für zwei Tage wurde in Markdorf die Zeituhr ins Mittelalter zurückgestellt. Die historischen Gemäuer in der Innenstadt wurden umrahmt von Zelten und Verkaufsständen, wie sie einst im Mittelalter zu sehen waren. Was nicht fehlen durfte, waren Gaukler, Spielleute, Schwertkämpfer oder Barden, die ihr Können auf oder vor der Rathausbühne zum Besten gaben.

Alle Darsteller verstanden es hervorragend, ihre Figur und ihre Geschichte auf humorvolle Art und Weise zu präsentieren, ohne dabei den historischen Hintergrund zu vernachlässigen. "Das war leichte, witzige und verständliche Kost, die selbst meine Kinder verstanden haben", freute sich Angelika Braunwarth aus Sigmaringen. Sie hatte kurz zuvor mit ihrer Familie die Show der Schwertkämpfer und den Medicus El Corbo besucht. Beim Medicus erschauderten viele bei dem Gedanken, mit welch rauen Mitteln und ohne Schmerzbetäubungen im Mittelalter Arme und Beine abgenommen oder sonstige Schmerzen behandelt wurden. Gaukler Hubertus hingegen begeisterte mit Witzen und Jonglagen und brachte die Besucher oft zum Lachen.

Viel zu Lachen gab es auch auf dem "Schlachtfeld" vor dem Rathaus. Dort hatten sich wagemutige Schwertkämpfer versammelt, die ihre Klingen kreuzen ließen. Manch einer dieser edlen Ritter konnte es sich dabei nicht verkneifen, seinen Gegner mit heiteren Versen zu veralbern oder ihn mit der Spitze seiner Schwertklinge etwas am Hinterteil zu kitzeln.

"Sie machen Krach auf sehr hohem Niveau", kündigte Marktvogt Eduard von Sonnenberg die Musikgruppe Furunkulus an. Wenn es im Mittelalter eine Heavy Metal Band gegeben hat, war dies garantiert Furunkulus. Die bayrische Mittelalterband ist dabei nicht unbekannt, laut Bandmitglied Patrick Maidl gehöre sie zu den fünf bekanntesten Mittelalterbands weltweit. Einer der Höhepunkte war schließlich die große Feuershow am Samstagabend mit Acrobatis Pyrum. Die drei jungen Männer ließen das Feuer auf verschiedenste Weise für sich tanzen.