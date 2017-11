Markdorf Bundesfreiwilligendienst: Jonah Joksch engagiert sich im Jugendcafé Zepp

Der Bundesfreiwillige Jonah Joksch gewinnt im Jugendreferat und Jugendcafé Zepp in Markdorf Einblicke in den sozialen Bereich.

Jonah Joksch ist 19. Er arbeitet im Jugendcafé Zepp. Und er tut dies freiwillig – im Rahmen des sogenannten Bundesfreiwilligendienstes (BFD). Jonah Joksch ist also Bufdi oder auch Bundesfreiwilliger. Einer von jenen 43 766, die das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben aktuell ausweist. Wobei der junge Salemer mit seinen 19 Jahren zu der mit Abstand größten Gruppe der Bundesfreiwilligendienstleistenden gehört, der Altersgruppe unter 27. Die ist rund vier Mal so groß wie die nächste Gruppe der 27- bis 50-Jährigen oder gar der noch Älteren. Was den kaum wundert, der von Jonah Joksch erfährt, warum der sich für eine Bufdi-Stelle beworben hat: "Das dient mir auch zur weiteren Berufsorientierung." An zweiter Stelle kam dieses Argument. Nachdem Joksch zuerst erklärt hatte, dass er sich gerne sozial einbringen wollte. Er hätte sich ja auch für eine andere Richtung im Bundesfreiwilligendienst entscheiden können: etwa im Bereich Naturschutz oder Kultur. "Während der Schulzeit haben wir ein Projekt gemacht", so berichtet Joksch. Ein Sozialprojekt in einem Kindergarten, das ihm wohl den Weg wies.

Im Markdorfer Jugendcafé Zepp begegnet der Bufdi aus Salem älteren Kindern und vor allem Jugendlichen: "Zum Beispiel, wenn ich die Schüler aus den Vorbereitungsklassen mit betreue." Jungen und Mädchen, die, aus den Krisen- und Kriegsgebieten geflüchtet, hier zunächst die deutsche Sprache lernen müssen, bevor sie am Unterricht der Regelklassen teilnehmen können. Zum festen Aufgabenbereich von Jonah Joksch gehört überdies das Vorbereiten der Jugend-Events des kommunalen Jugendreferats. So habe er jüngst die Faltblätter und Plakate für die Halloween-Party gestaltet, was ihn den Respekt vor der Arbeit von Grafikern gelehrt habe, so Joksch. "Wenn alles gut geht, mache ich im Frühjahr ein eigenes Projekt" – einen Cajon- und Djembe-Kurs für Zehn- bis 18-Jährige. Schließlich spiele er selber als Schlagzeuger in einer Band mit, sei auch so – beim Auftritt während des vom Jugendreferat ausgerichteten Jugendevents im vergangenen Sommer – auf das Markdorfer Jugendreferat gekommen. "Eine tolle Einrichtung", so Joksch, "die es bei uns in Salem leider nicht gibt."