Markdorf Bürgermeister Riedmann stellt sich Fragen von Bürgern

Besorgte Eltern von Grundschülern, kalkhaltiges Wasser, (Dauer)parken, ein schlauer Biber und öffentlicher Personennahverkehr: Das alles und etliches mehr beschäftigt die Einwohner des Stadtteils Riedheim. Über 70 Bürger ließen sich in der Leimbacher Mehrzweckhalle von Bürgermeister Georg Riedmann bei der Einwohnerversammlung über Vorhaben in der Stadt und den Ortsteilen informieren und stellten Fragen.

Die Erweiterung der Grundschule zur Zweizügigkeit erfordert Zugeständnisse: So müssen Kinder während der etwa siebenjährigen Bauzeit in Containern unterrichtet werden. Diese werden auf dem zum Spielen vorgesehenen Platz aufgestellt. Dazu meldeten sich drei Väter zu Wort. Einer befürchtet im Laufe der Jahre doppelt so viele Schüler und damit noch weniger Platz zum Spielen. Bezüglich der Schülerzahlen gab der Bürgermeister Entwarnung: "Es gibt nur eine marginale Erhöhung. Und mit der bisherigen großzügigen Freifläche leben wir quasi im Paradies. Die Hälfte der Fläche verlieren wir, aber es ist immer noch ausreichend Platz da und die gesetzlichen Forderungen sind erfüllt." Der Schulhof bleibe unangetastet.

Ein anderer Vater fürchtet um die Sicherheit der Kinder am Parkplatz. Auch die Busse aus Ittendorf hinterfragte er. Hier verwies Riedmann auf den ausdrücklichen und auch von Kindergarteneltern bestätigten Wunsch der Ittendorfer, ihre Kinder in die Schule nach Leimbach zu bringen. "Die Kinder leiden", fügte ein Einwohner hinzu. Auf Riedmanns Frage "Worunter?" blieb eine Antwort aus.

Das verkalkte Wasser in Leimbach monierte ein Einwohner. Hier bat Riedmann um Geduld. Die Ittendorfer seien diesbezüglich noch stärker betroffen. Von kalkhaltigem Wasser gehe keine Gefahr aus und manche meinten, es sei sogar gesünder. Wasser bezüglich der Versorgungssicherheit werde Thema im Frühjahr sein, danach spreche man über die Qualität.

"Was ist wichtiger: Ein Biber oder Landwirte?", erkundigte sich ein Mann, der genervt auf die durch das Tier verursachten Überschwemmungen eines landwirtschaftlichen Weges reagierte. Riedmann berichtete von den vergeblichen Bemühungen mit Lichtung des Abflusses durch den Bauhof, den der Biber sofort wieder zustopfe. Er, Riedmann, sei auch nicht einverstanden, wenn man den Menschen hinter die Natur und die Arten stelle, dies behindere auch die Stadt in ihrer Arbeit: "Durch eine Obstbauplantage darf ich eine vierspurige Straße bauen, aber wenn die Gelbbauchunke auf der Straße sitzt, nicht. In den letzten Jahrzehnten ist etwas schief geraten im Umweltschutz", monierte er ungleiche Abwägbarmöglichkeiten. Doch hier könne die Stadt nichts machen, verwies auf EU-Gesetze und empfahl, sich an die Bundestagsabgeordneten zu wenden.

Hilfe erbat auch ein Vereinsmitglied. Sechs bis zehn Plätze am Vereinsheim in Hepbach seien ständig von Anwohnern belegt. Das liege nicht in der Verantwortung der Stadt, so Riedmann. Die Anwohner sollten sich überlegen, für ihre Saison-Autos und Motorräder Stellplätze bei Landwirten anzumieten. Sie hätten keinen Anspruch, auf städtischem Eigentum zu parken. Die Park-Problematik werde am 14. November Thema im Gemeinderat sein.

An den Auflagen für Vereine zu den bewährten Sicherheitskonzepten wolle die Stadt festhalten, beantwortete Riedmann eine weitere Frage. Wie sich der Öffentliche Personennahverkehr eventuell ändern wird, lasse sich erst nach der Analyse des Verkehrsplanungsbüros sagen. Falls die Route Riedheim nicht für sinnvoll befunden werde, werde man da nachhaken. Zu Detail-Fragen verwies Riedmann auf die reguläre Sprechstunde in Leimbach.

Zwei große Projekte

Zwei große Projekte gab und gibt es in Leimbach: Der im Juni 2016 begonnene und im April 2017 fertiggestellte Anbau ans Feuerwehrgerätehaus mit Umkleide- und Sanitärräumen für Damen und Herren, Besprechungsraum und der Dachausbau des Rathauses kostete 497 000 Euro.

Rund sieben Jahre wird die komplette Erweiterung zur Zweizügigkeit der Grundschule in Anspruch nehmen. Das Budget hierfür: 7 Millionen Euro. (keu)