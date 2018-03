Markdorf Bürgermeister Georg Riedmann verteidigt Stadtmarketing

Die Fraktion der Freien Wähler sieht Handlungsbedarf: Faktisch gebe es keine aktuell keine Wirtschaftsförderung in Markdorf, wie Jens Naumann für die Fraktion im Gemeinderat vortrug. Bürgermeister Georg Riedmann wies dies zu: Die Darstellung sei "eine Frechheit".

Markdorf – Die Freien Wähler vermissen die Wirtschaftsförderung in Markdorf, wie Stadtrat Jens Neumann in der Gemeinderatssitzung für die Fraktion vortrug. Es werde viel Geld in Pflichtaufgaben investiert, zum Beispiel in Schulen und Kindergärten. Zu kurz kämen jedoch die freiwilligen Leistungen einer Gemeinde, die ebenfalls die Lebensqualität erhöhten und auch den Wirtschaftsstandort sicherten.

Den Freien Wählern schwebt eine Projektgruppe vor. Sie soll Ideen für die Gestaltung des Rathausareals, des ehemaligen Gasthauses "Adler" und den Marktplatz entwickeln. "Da sind wir uns im Gemeinderat einig, dass wir da einen großen Wurf brauchen", bemerkte Jens Neumann. Für den großen Wurf brauche es aus seiner Sicht aber kein Planungsbüro. Zunächst könnte die Projektgruppe Konzepte erarbeiten.

"Uns fehlt das freiwillige Engagement der Stadt", sprach er für die Freien Wähler. "Zur Zeit findet in Markdorf faktisch keine Wirtschaftsförderung statt." Aus seiner Sicht werde "nicht auf die Leute zugegangen". Das sei umso fataler, als sich in einigen Bereichen deutliche Defizite bemerkbar machen. Neumann nannte die Gastronomie, die Leerstände und die unbefriedigende Parkplatzsituation. Mit Blick auf Salem, Oberteuringen und Meersburg verwies er auf die dortige Umtriebigkeit im Bereich der freiwilligen kommunalen Aufgaben, etwa für Tourismus und Kultur.

Neumann bemängelte auch die aus seiner Sicht dürftige Unterstützung des Einzelhandels, der immer verzweifelter gegen den Online-Handel ankämpfe. Seitens der Stadt aber erfahren die Einzelhändler kaum Unterstützung. "Es gibt Händler, die hatten schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zum Stadtmarketing", sagte Jens Neumann. Das liege an einer zu geringen personellen und finanziellen Ausstattung des Marketing-Büros in der Hauptstraße.

"Das ist Quatsch!", verwahrte sich Bürgermeister Georg Riedmann gegen diese Behauptung. Zuletzt seien die eineinhalb Stellen des Stadtmarketings auf 1,8 aufgestockt worden. "Und wer als Einzelhändler nicht in Kontakt mit dem Marketing gekommen ist, der hat seine Post nicht geöffnet." Die Darstellung Neumanns wies Riedmann scharf zurück. Er bezeichnete sie als "Frechheit", die ihn erschüttere. Unter dem Dach von Markdorf Marketing gebe es eine Vielzahl sinnvoller Aktivitäten. Überdies findet laut Riedmann ein reger wie regelmäßiger Austausch mit dem Wirtschaftskreis statt. Er könne den von den Freien Wählern gesehenen grundsätzlichen Handlungsbedarf nicht nachvollziehen. Sowohl Uwe Achilles (SPD) als auch Hubert Roth (CDU) und Christiane Oßwald (Umweltgruppe) stützten Riedmanns positive Leistungsbilanz für das Stadtmarketing. Riedmann schloss, den Vorschlag der Freien Wähler werde man bei einer der nächsten Ratssitzungen erörtern.

"Wir arbeiten auf einem hohen Niveau – mit einigem Erfolg"

Das sagt Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing:

Die Freien Wähler haben Kritik an der Wirtschaftsförderung geübt. So kam der Vorschlag, eine Projektgruppe zu bilden, die im Bereich der freiwilligen Leistungen einer Stadt die Attraktivität Markdorfs für Bürger, Unternehmer und Besucher steigern möchte. Was halten Sie von dieser Idee?

Aus meiner Sicht haben wir im Bereich des Stadtmarketings, insbesondere aber auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung ein hinreichendes Instrumentarium. Sicherlich kann man immer noch besser werden. Aber wir arbeiten auf einem hohen Niveau – mit einigem Erfolg. Bevor jetzt neue Projektgruppen gebildet werden, würde ich vorschlagen, dass mich die Fraktionen einladen, damit wir über das, was jetzt schon läuft und das, was noch geplant ist, gemeinsam reden.

Was läuft denn?

Eine Menge. Beginnen wir mit der Wirtschaftsförderung. Die liegt weitestgehend in den Händen von Bürgermeister Georg Riedmann. Der hält den engen Kontakt zu den Vertretern des Wirtschaftskreises, ist mit unseren Unternehmern im Gespräch. Meine Aufgabe ist in diesem Bereich die Vernetzung mit dem Einzelhandel und den mittelständischen Unternehmen. Da gibt es die Aktionsgemeinschaft mit rund 100 Mitgliedern. Wir organisieren regelmäßig Events wie das Dixiefest, den Tag der Wirtschaft. Jenseits davon steht meine Tür aber allen offen. Wer als Unternehmer Hilfe sucht, darf sich gerne an mich wenden.

Kritisiert werden ein mangelhaftes Leerstandsmanagement und das Fehlen von Konzepten im Wettbewerb mit dem Internethandel – wie sehen Sie das?

Wir können ja nicht in den Immobilienmarkt eingreifen, wir können uns allenfalls bestimmte Geschäfte wünschen – zum Beispiel für die Post. Wenn unsere Anfragen aber kein Gehör finden, dann können wir nur noch hoffen. Auch auf die Bereitschaft eines Immobilienbesitzers zu finanziellem Entgegenkommen bei der Miete. Und beim Internethandel kann ich mich nur wiederholen: Mein Rat ist, Plattformen zu nutzen beziehungsweise zu bilden. Das bedeutet aber, dass ein Händler sein Warenwirtschaftssystem freischalten muss.

Mangelt es Ihnen an Mitarbeitern?

Mehr geht immer. Was aber in einer Stadt unserer Größe nicht sinnvoll ist. Wir sind ein Unterzentrum, agieren in manchen Bereichen auf dem Niveau eines Mittelzentrums. Doch wenn wir zusätzliche Kräfte einstellen, müsste das woanders eingespart werden.