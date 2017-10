Markdorf Bürgermeister G Riedmann über das Bischofsschloss: "Ende des Hotels ein riesiger Verlust"

Bürgermeister Georg Riedmann spricht im Interview über die Umnutzung des Bischofsschlosses zum Verwaltungssitz der Stadt und die künftige Nutzung des Rathausareals.

Herr Riedmann, wo liegen die Vorteile für die Verwaltung und die Stadt bei einem Rathaus im Bischofsschloss, statt in einem runderneuerten Rathaus an bisheriger Stelle?

Durch die Umstände, dass Pächter und Verpächter nicht übereingekommen sind, das Pachtverhältnis fortzuführen – was der Stadt das Allerliebste gewesen wäre, wir haben das sehr geschätzt, wie es 15 Jahre lang hervorragend funktioniert hat – sind wir vor die Entscheidung gestellt worden, ob wir Verantwortung für dieses Gebäude übernehmen sollen, denn die Stadt hat schon einmal erlebt, dass das Gebäude in privatem Eigentum fast ungenutzt vor dem Verfall stand. Und da haben die sehr große Mehrheit des Gemeinderats und ich gemeint, die Stadt muss Verantwortung für das Gebäude übernehmen, um es vor solch einer Situation zu schützen. Es war die Frage: Was machen wir? Der Pächter hat bereits vor Beginn der entscheidenden Gespräche sehr deutlich gesagt, eine Fortführung des Pachtverhältnisses mit der Stadt kommt für ihn nicht in Frage. Und weil wir just an der Weggabelung standen, was machen wir mit unserem Rathaus, haben wir prüfen lassen, ob eine Rathausnutzung im Bischofsschloss möglich ist und das hat sich als positiv herausgestellt. Die Pläne, die wir jetzt aus dem Architektenbüro erhalten haben, zeigen, dass dies hervorragend funktionieren wird. Es gibt keinen Standortvorteil für eines der Gebäude. Mit dem Bischofsschloss gelingt es uns aber, eine nachhaltige, dauerhafte und vor allem öffentliche Nutzung des wichtigsten Gebäudes in der Stadt zu garantieren.

Behauptungen gegen die Umzugsentscheidung sind, dass der Handel und Tourismus in Markdorf durch die 18 000 Übernachtungen jährlich, laut Reutemanns 500 000 in 15 Jahren, an Nachfrage und Attraktivität verliert. Wie real ist diese Befürchtung aus Ihrer Sicht?

Die Umzugsentscheidung ist gefallen, nachdem klar war, dass das Hotel keine Zukunft haben wird, nachdem klar war, dass in der bisherigen Konstruktion – Verpächter Albert Weber, Pächter Bernd Reutemann – keine Verlängerung möglich ist. Natürlich ist es ein riesiger Verlust für die Stadt, die Übernachtungen, die Attraktivität dieses Hotels war ein herausragendes Element für unser Stadtmarketing. Das wird fehlen. Da werden wir auch die Aufgabe haben, in den Jahren danach zu schauen, wie man das kompensieren kann. Aber das hat nichts mit der Umzugsentscheidung zu tun. Die Umzugsentscheidung wurde als Konsequenz aus dem Ende des Hotels gefällt, sie war nicht der Anstoß.

Unklar ist bisher, welches attraktive, belebende Element auf dem dann ehemaligen Rathausgelände entstehen soll, das auch außerhalb von Markt und Festen für Belebung sorgt. Wann wird hier eine Entscheidung getroffen?

Wir sind dabei, verschiedene Optionen zu sondieren, verschiedene Optionen später vielleicht auch zu priorisieren. Das ist eine Diskussion, da werden wir noch viel drüber sprechen. Da sind wir ganz am Anfang. Wir haben ja auch Zeit. Der Bagger wird hier frühestens anrücken, wenn wir im Bischofsschloss eingezogen sind, also frühestens im Jahr 2021 im Herbst wird auf dem alten Rathausgelände etwas passieren. Wir haben für die Grundsatzdiskussion mindestens zwei Jahre Zeit, die brauchen wir aber auch. Wir werden im kommenden Frühjahr, was kürzlich im Gemeinderat beschlossen wurde, präsentieren: Wie könnte beispielsweise ein Hotelbetrieb an diesem Standort funktionieren, gibt es die Chance auf einen Investor und auf einen Betreiber? Kann ein Vollsortimenter in Kombination mit Wohnen an diesem Standort funktionieren? Wenn es zu dem Ergebnis kommt, so etwas funktioniert nicht, wird man über andere Kombinationen nachdenken. An diesem Standort kann es um Handel, Wohnen, um Gewerbe, Hotel gehen. Es geht in allererster Linie darum, wie kombinieren wir das, damit es städtebaulich und für die Nutzer funktioniert. Ich mache mir da keine Sorgen, dass wir eine hervorragende Lösung finden, die zur historischen Altstadt passend und vor allem nachhaltig ist.

Der Kauf des Schlosses hat 3,85 Millionen Euro gekostet. Der Umbau soll geschätzt 11,8 Millionen Euro kosten, Schwankungsbreite plus/minus 25 Prozent. Wie soll das bezahlt werden, ohne die anderen Infrastrukturprojekte wie Kindergarten- und Schulausbau oder Umgehung zurückzustellen?

Wir haben eine riesige Liste an Projekten vor uns: Schulen, Kindergärten, Straßen. Es ist klar, dass ein Projekt, bei dem die Verwaltung für sich selber sorgt, nie die oberste Priorität haben kann. Wenn es eng wird, wird es immer Diskussionen geben, wie priorisiert man die Dinge. Dabei ist auch immer klar, Schulen und Kindergärten stehen auf der Liste oben. Allerdings ist auch klar, dieses Rathaus ist kein Wunschkonzert, sondern das Rathaus ist bittere Notwendigkeit. Am jetzigen Rathaus gibt es verheerende Mängel im Brandschutz. Es ist vereinbart, dass dies toleriert wird, weil bekannt ist, dass wir ein Rathausprojekt auf dem Plan haben. Es muss gemacht werden. Es ist kein "nice to have", sondern ein "must have". Bei mir regnet es ins Büro rein und wir platzen aus allen Nähten. Wenn es uns gelingt, das Bischofsschloss in etwa in diesem Rahmen zu richten, wie er im Raum steht, plus/minus diese 25 Prozent, dann bewegen wir uns in etwa im selben Rahmen, den wir für das Rathaus auch gehabt hätten. Insofern ist das Projekt Bischofsschloss kein zusätzliches Projekt, sondern eine Aufgabe, die die Aufgabe am bisherigen Rathausstandort ersetzt. Ich werde jetzt sicher keine Zahlen sagen, bevor wir die Kostenschätzung haben. Das wären Mutmaßungen.

Wie schätzen Sie inzwischen die Stimmung in der Bevölkerung zum Kauf und zum Umzug in das Schloss ein?

Es gibt eine starke Verunsicherung in der Bevölkerung. Ich würde diese aber unterscheiden. Es gibt eine ganz starke Unterstützung dafür, dass die Stadt gesagt hat, jawohl, wir übernehmen die Verantwortung für das wichtigste Gebäude in der Stadt. Ein Teil der Verunsicherung besteht natürlich darin, dass wir alle, da schließe ich mich ein, nicht glücklich sind, dass wir das Hotel verlieren. Ein anderer Teil besteht darin, dass es nie eine von der Öffentlichkeit bejubelte Aufgabe ist, wenn die Verwaltung sich mit sich selber befasst. Auch wenn wir am jetzigen Standort gebaut hätten, wäre früher oder später einer gekommen und hätte gesagt: "Was soll denn das, dass die 14, 15 Millionen Euro für das Rathaus ausgeben. Das ist doch übertrieben." Diese grundsätzliche Skepsis ist heute auch selbstverständlich, damit müssen wir umgehen. Aber deshalb macht man so eine Aufgabe auch nur, wenn sie dringend notwendig ist und nicht aus Jux und Tollerei. Ein dritter Teil der Verunsicherung ist die Sorge um die Finanzierbarkeit. Da muss man deutlich sagen, wenn wir uns bekennen, Verantwortung zu übernehmen für das Gebäude, dann kostet es uns in jedem Fall Geld. Die Diskussion über die Fortführung des Hotels begann ja damit, dass der Pächter gesagt hat, der Verpächter muss 6 Millionen Euro investieren, um das Hotel zukunftssicher weiter betreiben zu können. Auch für einen Hotelbetrieb bräuchte es also erhebliche Investitionen. Für andere Nutzungen durch die Stadt, beispielsweise die einmal genannte Musikschule, müssten wir auch sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Dann haben wir aber immer noch kein Rathaus und haben trotzdem noch viele andere Aufgaben. Jede andere Nutzung außer Rathaus würde unser Aufgabenspektrum deutlich ausweiten. Insofern schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, indem wir die Verantwortung für das Schloss übernehmen und gleichzeitig das Thema Rathaus abschließen. Diese Kombination ist, glaube ich, noch nicht wirklich angekommen: Dies ist eine Synergie und keine zusätzliche Aufgabe. Das gilt natürlich nur, wenn wir die Verantwortung auch übernehmen wollen. Wenn jemand sagt, "verkauft doch das Bischofsschloss an einen Dritten", ist dies eine ganz andere Voraussetzung. Darüber kann man sehr gerne diskutieren, aber hier glaube ich zur Stimmung in der Bevölkerung, die Mehrheit ist eindeutig dafür: "Wir Markdorfer müssen uns endlich um unsere historische Bausubstanz kümmern." Es gab jedenfalls bei vielen anderen Projekten den Ruf danach: Heggbacher Hof oder Oberhof, der inzwischen abgebrannt ist. Jetzt haben wir die Verantwortung übernommen und müssen dann auch mit den finanziellen Konsequenzen leben.

Wie sollen denn Umbau des Bischofsschlosses und Neubau von was auch immer auf dem dann ehemaligen Rathausgelände ablaufen? Wie lange wird es unattraktiven Baustellenverkehr in der Marktstraße geben?

Für das Bischofsschloss planen wir eine Baustelleneinrichtung von unten, über den Platz am Hexenturm, vorzusehen. Dazu wird an der Straße ein Gebäude weggenommen, das sowieso bei der Erweiterung des Rathausareals abgerissen würde. Der Baustellenverkehr zum Bischofsschloss wird dadurch so gut wie komplett aus der Marktstraße und der Ulrichstraße herausgehalten. Dann ist klar: Am Rathaus wird es erst eine Baustelle geben, wenn der Umzug stattgefunden hat. Und diese Baustelle hätte es früher oder später sowieso gegeben. Hier sehe ich jetzt keine größeren Probleme, als es bei einer Sanierung des Rathauses ohnehin der Fall gewesen wäre.

Eigentumsverhältnisse

Erste Gespräche über die Zukunft des Bischofsschlosses und des Hotels fanden im April 2015 statt. Es ging um eine Eigentumsbereinigung. Der Stadt gehörten der Rittersaal, das Grundstück und die Tiefgarage, das Hotel Albert Weber. Klar wurde dabei, dass Reutemann nicht Pächter der Stadt werden wollte und die Stadt kein Hotel-Verpächter. Nach Rücksprache mit dem Gemeinderat wurde eine Machbarkeitsstudie für den Umbau zum Rathaus in Auftrag gegeben und Ende Oktober 2015 vorgestellt. Im Dezember 2015 wurde der Kauf des Schlosses beschlossen und im Juni 2016 vollzogen.