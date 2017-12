Markdorf Bürger sammeln Ideen für Spielplatz in Hepbach

In der Neubausiedlung "Bergstraße" soll 2018 ein neuer Spielplatz entstehen. Bei einem Bürgerforum im Vereinsheim tauschten Anwohner und Vertreter der Stadt Wünsche und Vorstellungen für dessen Gestaltung aus.

Ein Ort, an dem die Kinder spielen und toben können, der fehlt im Neubaugebiet "Bergstraße" noch, das im Jahr 2016 in Hepbach entstand. Deshalb sieht die Stadt Markdorf für das kommende Jahr dort den Neubau eines Spielplatzes vor. Der Grund, warum Bürgermeister Georg Riedmann und Ortsvorsteher Hubert Roth interessierte Hepbacher zu einem Bürgerforum im Vereinsheim luden, um gemeinsam Ideen und Vorstellungen auszutauschen. "Ein Spielplatz hier ist sehr wichtig", findet Melanie Egna. "Die Kinder brauchen einen Ort, an dem sie herumtollen können." Auf der Straße, so die zweifache Mutter, sei das zu gefährlich.

Die Egnas sind eine von insgesamt sieben Familien in der Siedlung. Ihnen, aber auch den Kindern von ganz Hepbach, soll der neue Spielplatz Spaß und Freude bringen. Auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern entsteht der Vergnügungsort, 80 000 Euro stehen als Gesamtbudget für den Bau zur Verfügung. Rund 20 000 bleiben abzüglich anfallender Steuern und nötiger Kosten für Spielgeräte. "Sollte der Zeitplan eingehalten werden sowie Planung, Beschlussfassung und Ausschreibung gut verlaufen, gehen wir davon aus, dass im Sommer 2018 mit dem Bau begonnen werden kann", erklärt Landschaftsarchitekt Stefan Stüber, dessen Büro in Ravensburg die Planungen übernimmt. Etwa zwei Monate, so sei vorgesehen, solle die Fertigstellung nach Baubeginn dann in Anspruch nehmen.

Um den anwesenden Eltern eine Vorstellung davon zu geben, was unter diesen Voraussetzungen umsetzbar und denkbar ist, entwickelte Stefan Stüber drei mögliche Konzepte mit unterschiedlichen Leitgedanken, "denn die Diskussion soll ja nicht auf einem weißen Blatt Papier stattfinden", so Georg Riedmann. So beschäftigen sich diese Entwürfe mit den Themen "Baumhaus", "Pferdehof" und "Obstwiese". Ideen, die Anklang finden unter den anwesenden Hepbachern. Eine Sache aber, das wird in der anschließenden Diskussion deutlich, ist ihnen besonders wichtig: "Hier sollte ein Spielplatz entstehen, den Kinder aller Altersgruppen nutzen können", wirft Melanie Egna ein. Eine langfristige Planung, die die Entwicklung der Kinder berücksichtigt, sei an dieser Stelle wünschenswert, darüber herrscht Konsens in der Runde. Auch was die Ausstattung der Spielgeräte betrifft, sind sich die Hepbacher Bürger weitestgehend einig. Ein Klettergerüst solle es geben, auf dem die Kinder sich durch die Lüfte hangeln können, Wipptiere und auch eine Rutsche. "Durch die", erklärt Michael Egna, "kann man die schwierige Hanglage des Geländes aufgreifen und zu seinem Vorteil nutzen."

Eine Anregung, die vonseiten der Stadt gerne angenommen wird. "Es ist unglaublich wichtig, dass Sie, die Anwohner, uns diese Dinge mitteilen", so Riedmann. Erst dadurch sei es möglich, das Projekt in deren Sinne voranzubringen. Dass dieser Austausch zwischen den Bürgern und der Verwaltung bei einem solchen Projekt möglich ist, darüber freut sich auch Birgit Schlönvoigt, die mit Ehemann Steffen und ihren zwei Kindern im Herbst 2016 in die Siedlung "Bergstraße" zog. "Der Diskussion ist sehr inspirierend und vor allem lösungsorientiert", erklärt sie. "Man hat das Gefühl, dass unsere Wünsche und Anregungen angenommen und umgesetzt werden."

Aus den Ideen, so erklärt Georg Riedmann, die an diesem Nachmittag gesammelt wurden, solle nun nun ein erster vorläufiger Plan entstehen, den Stefan Stübers Architekturbüro erarbeitet. Dann, Ende Januar 2018, soll dieser Plan erneut in einem Bürgeforum besprochen werden, bevor er in die nächste und entscheidende Runde geht.

