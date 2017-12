Markdorf Bücher zu Weihnachten hoch im Kurs

Die Buchhandlung will Kunden beim Einkauf inspirieren, wie Buchhändlerin Susanne Scheffel von der Buchhandlung Wälischmiller in Markdorf erzählt. In der Vorweihnachtszeit sind die Buchhandlungen besonders geschätzte Anlaufstellen für Menschen, die ein Geschenk für Freunde und Verwandte suchen.

Markdorf – In den Lebensmittelgeschäften ist schon länger zu sehen, was der Kalender sagt: dass es auf Weihnachten zugeht. Bereits nach den Sommerferien waren Spekulatius und Domino-Steinen aus Schokolade im Angebot. Inzwischen hat die Adventszeit auch in den Buchläden Einzug gehalten. Weihnachtsgeschichten, Weihnachtsbilderbücher, Ratgeber mit Vorbereitungstipps für das Fest empfehlen sich den Kunden. "Ein gutes Drittel unseres Sortiments", schätzt Susanne Scheffel, Buchhändlerin in Markdorf, "kommt in diesen Wochen zusätzlich ins Geschäft – und alles kreist dabei ums Thema Weihnachten."

Dass die Wochen vor den Feiertagen zu den absatzträchtigsten der Buchhandelsbranche gehören, ist keine Neuigkeit. Von morgens bis in die Abendstunden drängen sich die Kunden. Nun heißt es "seine Zielgruppe zu kennen", erklärt Kristina Deike. Sie selber, räumt die Buchhändlerin ein, sei mit den Markdorfern und ihren Lesevorlieben noch nicht so vertraut wie ihre Kolleginnen. Sie wissen, was in diesen Tagen in den Regalen zu stehen hat – oder was diesem oder jener noch empfohlen werden könnte. "Das mag jetzt arrogant klingen, aber unser Verkaufsprinzip muss ganz besonders vor Weihnachten lauten: Was wir nicht habne, das brauchen Sie auch nicht", erklärt Kristina Deike schmunzelnd. Natürlich sei dies nur ein Ziel, in Gänze auch gar nicht zu erfüllen. "Aber wir arbeiten daran, uns dem anzunähern", sagt die Buchhändlerin – und klingt, als sei es ihr sehr ernst damit.

Bei dieser Arbeit setzt auch die Buchhandlung Wälischmiller stark auf elektronische Hilfe. "Was unsere Kunden per Smartphone oder vom Computer aus bei uns bestellen", sagt Buchhändlerin Susanne Scheffel über die Webseite ihres Geschäfts, "das können sie sich spätestens am übernächsten Tag bei uns abholen." Möglich mache das die weit fortgeschrittene Digitalisierung. Die digitale Infrastruktur sei so weit ausgebaut, dass die Lieferkette zwischen Buchgroßhändlern und Läden überaus rasch reagiert. "Neben den Apotheken", sagt Susanne Scheffel, "gehören wir wohl zu den am besten vernetzten Branchen."

Die bei der morgendlichen Zeitungslektüre entdeckte Neuerscheinung, der bei der Autofahrt im Radio empfohlene Roman – sie werden oft umgehend per E-Mail bestellt. "Öfter auch gleich zweimal", berichtet Kristina Deike, "Mutter und Tochter ordern gleichzeitig – ohne es zu wissen." Dann hilft das klärende Gespräch beim Abholen.

Beim Abholen soll darüber hinaus auch inspiriert werden. Mit Büchern, die Verwandten und Freunden gefallen könnten. Damit die Kunden auch ihnen eine Freude machen können. Buchhändlerin Deike betrachtet dieses Inspirieren als wichtigen Zusatzservice der Buchhandelsbranche. Fast so wichtig wie das liebevoll-sorgfältige Einschlagen der erstandenen Bücher in Geschenkpapier.

Beim Stichwort raschelndes Papier kommt das E-Book zur Sprache, das elektronische Buch, das auf dem Tablet-Computer gelesen wird. Das beschäftigt Susanne Scheffel wie alle ihre Buchhändler-Kollegen schon seit Längerem. Trotz der Umbrüche, obwohl etliche Verlage inzwischen auf Dateien und auf Papier setzen, ist Scheffel sich sicher: "99 Prozent unserer Kunden kommen wegen des Papiers."

Reisezeit ist E-Book-Zeit

Reisen, sagt Buchhändlerin Susanne Scheffel. Anschließend wiederholt sie es noch mehrfach. "Reisen, Reisen, Reisen!" Das sei aus ihrer Sicht das entscheidende Argument für Lesegeräte, auf deren Bildschirmen sich elektronische Bücher lesen lassen. Und bevor es losgeht auf die Insel, ins Gebirge, heißt es dann, sich den E-Book-Reader mit vielen, vielen elektronischen Büchern aufzuladen, vollzustopfen mit Lektüre. Auf dass es den gesamten Urlaub über nie an Lesestoff mangelt. Der lässt sich auf einem E-Book-Reader kompakter mitnehmen als stapelweise gedruckte Bücher.

Weihnachten scheint weniger eine Reisezeit zu sein. In diesen Wochen beobachtet Susanne Scheffel eher ein Stagnieren ihres Absatzes an E-Book-Readern. Dabei klingt sie durchaus nicht unzufrieden über ihre Verkaufszahlen in den ersten Monaten des Jahres.

Spricht die Buchhändlerin über die Zukunft der elektronischen Lesegeräte, ist deutliche Skepsis herauszuhören. "Wer braucht ein drittes Gerät neben Tablet und Smartphone?", fragt sie rhetorisch. E-Books lassen sich nämlich auch auf diesen Geräten lesen. "Solange man jung ist und gute Augen hat", schränkt sie ein. In jedem Falle sei die Textvergrößerungsfunktion auf E-Book-Readern wesentlich komfortabler als etwa beim Handy.

Eines sei für sie aber sicher: Die Generation der unter 40-Jährigen wird sich kaum mehr mit Büchern umgeben. "Schauen Sie sich doch mal um in deren Wohnzimmern – so wenig wie möglich!" Staubfangende Romane, eventuelle Umzüge erschwerende Lexikon-Bände müssen da draußen bleiben – sie kommen allenfalls auf den Computer, das Tablet oder eben den E-Book-Reader.