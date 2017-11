Markdorf Breitseite gegen die Markdorfer Schloss-Pläne

Der frühere Markdorfer FDP-Vorsitzende Thomas Schalski will ein Bürgerbegehren gegen den Rathaus-Umzug ins Bischofsschloss anstrengen. An die Stadtverwaltung ist Schalski mit mehreren Forderungen herangetreten. Die lässt sich nun rechtlich beraten.

Markdorf (gup) Thomas Schalski, früherer Markdorfer FDP-Vorsitzender und Initiator des Vereins "Bürger für Bürger", ist es ernst: Der selbstständige Rentenberater, der inzwischen in Oberteuringen wohnhaft ist, will den Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss per Bürgerbegehren kippen. In den vergangenen Wochen sammelte Schalski Unterschriften, setzte eine Online-Petition gegen das Vorhaben aufs Gleis und ließ einen Flyer erstellen – und er gründete eine Initiative "Ein Hotel im Bischofsschloss Markdorf". Der Briefkopf der Initiative gibt Schalski als Sprecher aus, mit einer "Geschäftsstelle Länderstraße 2/2, 88094 Oberteuringen". Das dürfte, sollte er tatsächlich ein Bürgerbegehren anstrengen können, für Schalski noch ein Problem darstellen. Denn der Verantwortliche für ein Bürgerbegehren muss in dem Ort wohnhaft sein, in dem das Begehren verhandelt wird. Andernfalls müssten die erstgenannten Markdorfer auf der Liste, respektive einer von ihnen, als Initiator für das Bürgerbegehren eingesetzt werden.

Wie auch immer diese Frage geklärt wird, Schalski wollte bereits Fakten schaffen: Auf den vergangenen Dienstag hatte er die Presse zu einem öffentlichen Übergabetermin der Unterschriften an Bürgermeister Georg Riedmann ins Rathaus eingeladen. Dieses Vorgehen sei mit ihm abgestimmt gewesen, teilte Riedmann auf Anfrage mit. Zur Übergabe der Unterschriften aus der Petition kam es indes dann doch nicht. Am Dienstagvormittag sagte Schalski den Termin ab, wegen einer "nicht geplanten OP gestern meinerseits", wie er in einer E-Mail schrieb. Einen neuen Termin wolle er "rechtzeitig" nennen.

Im Rathaus ist man, vorsichtig ausgedrückt, irritiert über das Vorgehen von Schalski. Zwar ist man es dort gewohnt, dass der Ex-Markdorfer und Neu-Oberteuringer seit längerem bereits gegen das Umzugsvorhaben zu Felde zieht, doch die zahllosen mails, die der Streiter für ein Hotel im Schloss nicht nur an die Redaktionen, sondern auch an die Verwaltung sendet und der schroffe Ton sorgen im Rathaus für Stirnrunzeln.

Für die Beantwortung von Fragen zur Vorbereitung des Bürgerbegehrens setzte Schalski in einer E-Mail vom 2. November Riedmann eine Frist bis 20. November. Zudem verlangt Schalski, dass er mit seiner Initiative in die Liste der Markdorfer Vereine der Stadt aufgenommen wird. Damit hätte er eine kostenfreie Anzeigenschaltung im Amtsblatt. Dafür müsste er jedoch nachweisen können, dass die Initiative ein Verein ist und ihren Sitz in Markdorf hat. "Selbstverständlich" werde er den Antrag auf ein Bürgerbegehren prüfen lassen, sagt Riedmann. Die Stadt wie auch Schalski lassen sich dazu rechtlich beraten.