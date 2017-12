Markdorf Boris Dellagnolo isst an Heiligabend Südtiroler Speck

Boris Dellagnolo betreibt einen Stand auf dem Wochenmarkt in Markdorf und empfiehlt zu Heiligabend eine Spezialität aus seiner norditalienischen Heimat: Südtiroler Speck. Seine Familie macht zu Hause Speck in großem Stil nach dem traditionellen südtiroler Verfahren haltbar.

An Heiligabend gibt es daheim bei Dellagnolos Speck. Aber Speck ist nicht gleich Speck. Und wenn der Speck aus Südtirol kommt, so wie bei den Dellagnolos, dann ist er sowieso noch einmal etwas ganz anderes. Denn Südtiroler Speck stammt nicht vom Bauch des Schweins und auch nicht von dessen Rücken, sondern ausschließlich von den Keulen.

Anders ist auch das Verfahren, mit dem in Südtirol der Speck haltbar gemacht wird. Denn zunächst räuchern die südtiroler Bauern die Schinkenkeulen kalt, um sie dann lange Zeit reifen zu lassen. Diese Kombination von Lufttrocknung und Räuchern sei das Besondere "an unserem Südtiroler Speck", erklärt Boris Dellagnolo.

Er spricht an seinem Stand auf dem Wochenmarkt, wo er Spezialitäten aus Italiens nördlichster Provinz anbietet, außer für den eigenen Familienbetrieb auch für die gesamte Region. Schließlich handelt es sich beim Südtiroler Speck um eine geografische Herkunftsangabe, die die Europäische Union seit mehr als zwei Jahrzehnten schützt.

"So viel etwa geht da weg", deutet Boris Dellagnolo an. Dabei hält er seine Hand gut zwei Männerhände breit neben den Speck, der an einem Haken seines Verkaufsstands baumelt. Nachdem die Keule mit Kräutern – Wacholder, Lorbeer, Kümmel unter anderem – und Salz eingerieben worden ist, geht es zum Räuchern und Lufttrocknen. Das Fleisch büßt dabei an Gewicht ein. Es verliere überaus viel Wasser. Seine Familie betreibe dies Verfahren daheim im großen Stil, erklärt Dellagnolo. "Gut 400 Stück Speck reifen derzeit in unserer Halle."

Den Speck gönnt sich die Familie eher vorweg. "Wir essen ein Stück, vielleicht auch etwas Bergkäse, und trinken ein Glas Wein dazu, bevor wir an Heiligabend mit dem Kochen beginnen." Als Stärkung für das große Familienessen gewissermaßen – dies sei ein Ritual. Ein Ritual, auf das sich Dellagnolo schon sehr freut.

Doch bevor es soweit ist, heißt es noch Märkte besuchen, seinen Spezialitätenstand aufbauen, zu verkaufen – zuletzt am Samstag in Konstanz. Erst danach fahre er heim.