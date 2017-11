vor 2 Stunden Jörg Büsche Markdorf Blick auf den Marktstand: Thomas Litz bietet dekoratives Grün an

Ein seltener Gast des Markdorfer Wochenmarkts ist Thomas Litz aus Horgenzell. Seinen Stand mit den Adventskränzen, Tannenreisern und Mistelzweigen baut der Land- und Forstwirt nur um den ersten Advent auf. Dies auch nur in Markdorf und in Friedrichshafen, dann und wann auch in Biberach.