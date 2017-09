Markdorf Blick auf den Marktstand: Extra lang, extra reif, extra viel Knoblauch

Boris Delagnolo empfiehlt Südtiroler Bauern-Salami. Seine Leckereien stammen meist aus Familienproduktionen.

Markdorf (büj) Sie sieht nicht nur länger aus. Sie hängt auch länger – zwei bis vier Monate. "Was sie zusätzlich reifen lässt", erklärt Boris Delagnolo. Der 28-Jährige steht mit seinem Marktstand neben dem Markdorfer Hexenturm – und preist die Vorzüge seiner Bauern-Salami an. Die sei im Naturdarm. Sie enthalte bestes Schweinefleisch, außerdem viele Kräuter. Darunter auch Knoblauch, reichlich Knoblauch sogar, aber so ausbalanciert, dass die Salami dezent danach schmecke, keineswegs aufdringlich.

Hier in Markdorf probierten seine Kunden zwar gerne auch mal was Neues. Gleichwohl griffen die meisten doch auf bestimmte Produkte zurück. Die einen nähmen immer wieder den gleichen Käse, die anderen die gleiche Wurst. Dabei gibt es von beidem zahlreiche Sorten am Marktstand von Boris Delagnolo. Wildsalami, Chili-Salami, Gams-Salami, Wildschwein-Salami, Rinder-Salami, Bergsteiger-Salami – wohin das Auge schaut, entdeckt es eine neue Salamisorte samt dazugehörigem Namensschild. Ganz ähnlich ist dies beim Speck, ebenso bei den Käsesorten in ihren verschiedenen Reifegraden, hergestellt aus Ziegen-, aus Schafs- und natürlich auch aus Kuhmilch. Ganz wichtig, so betont Boris Delagnolo: "Alles kommt von ausschließlich natürlich gefütterten Tieren!" Auf Silo-Futter werde gänzlich verzichtet. Alle 14 Tage fährt Delagnolo nach Südtirol, um die von ihm feilgebotenen Spezialitäten zu besorgen. Das Allermeiste stamme ohnehin aus eigener Familienproduktion. Zu Delagnolos weitläufiger Verwandtschaft zählen allein rund 70 Personen, die sich mit der Herstellung von Südtiroler Spezialitäten befassen. Die eine Tante kümmere sich um den Käse, der andere ums Brot, der Dritte jage für die Wild-Salami – und so fort.

Das Geschäft hat Delagnolo vor einem Jahr von seinen Eltern übernommen. Er steht in Konstanz, Radolfzell, Immenstaad, Singen, Donaueschingen, Öhningen und eben in Markdorf. Was ihm dabei besonders viel Spaß macht: Das Anbieten neuer Waren – und das Ausprobieren, wie zum Beispiel die Bauern-Salami bei den Kunden ankommt und ob sie den Konstanzern besser schmeckt als den Markdorfern.

Die Serie

Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir richten in einer Serie in loser Folge den „Blick auf den Marktstand“. Markdorfer Händler verraten uns Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse, deren Herkunft und Vorzüge.