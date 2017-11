Markdorf Blaue Zone: Das sagen die Markdorfer zum neuen Parkkonzept

Nach der Entscheidung des Gemeinderates für die Blaue Zone sprach der SÜDKURIER mit Anwohnern, Beschäftigten, Passanten und Autofahren über dieses neue Konzept.

"Man kann keine Parkplätze wegnehmen, ohne neue zu schaffen", ärgert sich Susanne Kurz, Inhaberin des Café-Bistro Kurz in der Hauptstraße, und bezieht sich damit auf den Beschluss des Gemeinderats, im kommenden Jahr eine Blaue Zone im Innenstadtbereich einzuführen. In dieser Zone wird das Parken nur noch mit Parkscheibe und zeitlich begrenzt auf zwei Stunden möglich sein. Dauerparker sollen so aus dem Stadtkern vertrieben werden und Platz schaffen für die Kundschaft des Einzelhandels. Der SÜDKURIER hat sich in der Innenstadt umgehört und mit Anwohnern, Beschäftigten, Passanten und Autofahrern gesprochen.

"An sich natürlich eine gute Idee, die man auch vertreten kann", findet Unternehmerin Susanne Kurz, "aber eben nicht ohne Alternative." Denn sie sieht in dem neuen Konzept Probleme für sich und ihre Angestellten: "Um den Mittelstand in Markdorf zu erhalten, benötigt man neben der Kundschaft natürlich auch ausreichend Parkmöglichkeiten für Mitarbeiter", erklärt die 60-Jährige, die selber täglich um vier Uhr in der Früh aus dem Deggenhausertal nach Markdorf pendelt. Eine Uhrzeit, die ihrer Meinung nach gefährlich sei, um lange Fußwege in Kauf zu nehmen.

Unweit des Marktplatzes, der ebenfalls Teil der Blauen Zone ist, betreibt Jörg Schnurbusch seinen Radsport-Laden. Der Unternehmer aus Immenstaad pendelt täglich in die Gehrenbergstadt und besitzt deshalb hinter seinem Geschäft einen Privatparkplatz. "Den dürfen die Anwohner, mit denen das abgesprochen ist, nach Ladenschluss gerne nutzen", erzählt der 50-Jährige. In den Dauerparkern erkennt er ein Problem für sein Geschäft. "Wer mit seinem kaputten Rad zu mir kommt, der nutzt für gewöhnlich das Auto für den Transport, da fehlen dann die Parkplätze", so Jörg Schnurbusch. Deshalb unterstützt er grundsätzlich den Beschluss des Gemeinderats, ergänzt aber mit etwas Humor, dass dennoch zusätzlicher Parkraum geschaffen werden müsse: "Vielleicht kann man ja das Bischofsschloss zu einem Parkhaus umbauen".

Barbara Bechtold, Anwohnerin in der Hauptstraße und somit direkt betroffen von der Blauen Zone, ist eine von jenen Dauerparkern, über die in der Vergangenheit viel diskutiert wurde. Ihr Auto, so erzählt sie, bringt sie für gewöhnlich in einem der nahegelegenen Parkhäuser unter. Wo sie das nun in Zukunft tun soll, weiß sie nicht. "Wo sollen wir, die Anwohner, das Auto denn abstellen?", fragt die 65-jährige Rentnerin. Ihrer Meinung nach liegt die Ursache für die Parkplatz-Problematik in den fehlenden Alternativen für die Anwohner. Immer mehr Wohnraum entstünde, Parkplätze würden jedoch zu wenige gebaut. "Wenn Haushalte dann zwei, drei Autos besitzen, wird das zum Problem", so Barbara Bechtold. Sie selbst ist auf ihr Auto angewiesen, würde auch für einen eigenen Stellplatz bezahlen, "aber den ich kann mir mit meiner Rente nicht leisten".

Otto Klotz, gebürtiger Markdorfer und mittlerweile in Aschaffenburg wohnhaft, ist zu Besuch in der Gehrenbergstadt. Seiner Meinung nach haben Anwohner wie Barbara Bechtold Vorrang vor Kundschaft aus der umliegenden Region: "Wenn ich hier wohne, möchte ich keine zwei Kilometer nach Hause laufen", so der 68-jährige Rentner. Dennoch müsse man auch abwägen, dass das Geschäftsleben in der Stadt nicht zum Stillstand kommt. "Ein Vorteil hierfür ist, dass man weiterhin umsonst Parken kann", so Otto Klotz. Diesen Vorteil nutzt auch Ridvan Alturan gerne, der gemeinsam mit seiner schwangeren Frau Saskia durch die Geschäfte des Proma schlendert. "Für mich reichen zwei Stunden zum Einkaufen aus, aber man muss auch an die anderen denken", erklärt er und meint damit die Mitarbeiter, die in der Innenstadt von der Neuregelung betroffen sind. "Für die ist diese Situation natürlich nicht einfach". Eine dieser Mitarbeiterinnen ist Elke Knörle. Sie sieht das neue Konzept skeptisch, denn jeden Tag fährt die aus dem Deggenhausertal stammende Apothekerin nach Markdorf. "Wir haben zwar Stellplätze für Mitarbeiter", erzählt sie, "aber wenn wir voll besetzt sind, reichen die nicht aus." Deshalb begibt auch sie sich mehrmals in der Woche auf die Suche. Statt für einen Stellplatz zu zahlen, würde Elke Knörle lieber weiter vom Zentrum entfernt parken, "aber da gibt es ja auch nichts". Den Kunden die Parkplätze wegnehmen, möchte sie aber nicht.

Geht es nach Manfred Weiss, passiert das viel zu häufig. Der 73-jährige Markdorfer, der bei sonnigem Wetter gerne mit dem Rad unterwegs ist, unterstützt die Entscheidung des Gemeinderates. "Aus Erzählungen weiß ich, dass die Dauerparker den Geschäften gerne auch mal Kundenparkplätze wegnehmen", so der pensionierte Lehrer. Zudem, findet er, reichen zwei Stunden zum Einkaufen oder für den Arztbesuch aus.

Nur kurz auf einen Sprung in der Stadt ist Helga Löscher. "Ich finde eigentlich immer auf Anhieb einen Platz", erzählt sie, während sie ihre Handtasche aus dem Auto holt. Sie arbeitet als Hebamme und ist für Hausbesuche viel mit dem Auto unterwegs. In ihren Augen besteht keine Notwendigkeit für eine Neuregelung: "Ich finde Markdorf genial, genau so, wie es ist."