Markdorf Bibliothek am Bildungszentrum: Nutzer können Ausleihen künftig zu Hause verlängern

Die Bibliothek am Bildungszentrum Markdorf baut ihre Nutzerfreundlichkeit aus. Nutzer können ihre Ausleihen künftig zu Hause aus verlängern. Zudem gibt es ein kostenloses WLAN-Netzwerk in den Räumen der Bibliothek.

„Meine geniale Freundin“ steht unbestritten an der Spitze. Dann folgt „Der letzte Pilger“ bei den Krimis. Und bei den Sachbüchern führt Anna Kaminskys „Frauen in der DDR“ die Liste der am häufigsten ausgeliehenen Bücher in der Bibliothek am Bildungszentrum Markdorf an. Solche Informationen gehören nicht zu den Statistiken, die Leiterin Kornelia Schaub jüngst im Jahresbericht 2017 vorlegte. Dort nämlich interessieren andere Daten und Zahlen – etwa zum Bestand, zu den Ausleihen oder zur Zahl der Benutzer. Letzter ist leicht zurückgegangen. Waren es 2016 noch 3297, so waren es 2017 100 weniger. Auch die Zahl der neu angeschafften Medien ging zurück.

2017 war das Jubiläumsjahr der Bibliothek, die auf ihr erstes Jahrzehnt im neuen Gebäude zurückblicken konnte. Mit dem Ziffernwerk ihrer Ausleihstatistik ist Bibliotheksleiterin Kornelia Schaub "sehr zufrieden, obwohl wir auch da einen leichten Rückgang erkennen". Der aber sei keineswegs dramatisch und lasse sich damit erklären, dass in der Bibliothek im Sommer der Boden renoviert wurde. An diesen Tagen blieb geschlossen. Weitere Schließungszeiten kamen aus technischen Gründen hinzu. Das schlage sich bei den Ausleihzahlen nieder, die insgesamt um 2 Prozent gesungen seien. „Leider sind die Bodenarbeiten immer noch nicht abgeschlossen“, erklärt Kornelia Schaub. In den Sommerferien sei also mit weiteren Schließungstagen zu rechnen.

Die Beliebtheit der Streamingdienste im Internet wirkt sich auch auf die Zahlen der Bibliothek aus: Bei den Ausleihen von DVDs und Audio-Datenträgern gibt es einen deutlichen Rückgang. Bibliotheksleiterin Schaub sieht das Ende der silbernen Datenträger zwar allmählich kommen, will die aber trotzdem nicht aus ihrem Programm nehmen. Denn die Nachfrage sei ja noch immer da. Ein Rückgang von 84 000 auf 75 000 Ausleihen binnen zweier Jahre sei sicherlich groß – dem steht aber immer noch die hohe Zahl von weit über 80 000 gesehenen DVD und gehörten CDs gegenüber.

Immer weniger Bibliotheksnutzer greifen zu den zahlreichen Sachbüchern in den Regalen – immerhin sind das gut 17 000 Bände. Doch werde dieser Rückgang ausgeglichen, erläutert Kornelia Schaub. Denn ihm stehe ein Anstieg an Sachbuchausleihen im sogenannten Onleihe-Angebot der Bibliothek gegenüber, wo per Internet E-Medien ausgeliehen werden können. Ein Angebot, auf das im vergangenen Jahr sehr viel stärker zugegriffen wurde. „Viele leihen auch beides aus – das Buch und das E-Book“, erklärt Schaub. Leser wie sie selber, die zum Beispiel die beleuchtete Oberfläche der E-Book-Lesegeräte schätzen, die sich etwa in der Bahn oder im Bus bequem nutzen lassen, wenn es für Papier-Bücher schon zu dunkel ist.

Das Thema Internet beschäftigt die Mitarbeiterinnen der Bibliothek in diesen Wochen aber noch in anderer Hinsicht. Sie testen ihr neues Angebot. Das erlaubt den Nutzern der Bibliothek am Bildungszentrum künftig, ihre Bücher daheim vom eigenen Rechner aus zu verlängern. „Wir wollen immer noch ein bisschen benutzerfreundlicher werden“, erklärt die Bibliotheksleiterin. Ein anderer Schritt hierbei sei das Einrichten eines Hotspots. Bibliotheksnutzer können sich ein Passwort aushändigen lassen, um sich anschließend kostenlos ins WLAN-Netzwerk der Bibliothek einzuwählen. Den Schülern am Bildungszentrum bleibt dieser Zugang aber versperrt.

Informationen zu Nutzung und Öffnungszeiten: http://www.bzm-markdorf.de