Markdorf Bibelaustellung: Exponate spiegeln Religiosität und Alltag wider

Die Bibelausstellung im Haus im Weinberg zeigt bis zum 25. Oktober über 130 Exponate.

Es geht um die Bibel. Im großen Saal des Hauses im Weinberg, des Gemeindehauses der evangelischen Kirche Markdorf liegen die heiligen Schriften beider großen Konfessionen in großer Zahl auf Tischen und in Vitrinen. Die allermeisten laden zum Durchblättern ein. Andere bleiben geschützt – zum Beispiel jene prachtvolle Ausgabe von 1641. Sie ist das älteste Exponat in der Bibelausstellung, zu der die Markdorfer Protestanten seit diesem Sonntag einladen. Pünktlich nach dem Gottesdienst in der benachbarten Kirche öffneten die Pforten. Sie bleiben bis zum 25. Oktober während fester Besuchszeiten geöffnet. Dann gibt es wiederum einen Gottesdienst, der sich mit dem Thema Bibel befasst.

Bibeln und Kunst, Trau- und Familienbibeln, historische Bibeln, Bibeln in Zeiten von Krieg, Flucht und Vertreibung, Arbeitsbibeln, Kinder- und Jugend-Bibeln, Bibeln in anderen Sprachen: Außerdem kommen Gebet-, Gesang- und Andachtsbücher sowie einige Beispiele theologischer Literatur hinzu. Allesamt stammen sie aus den Bücherschränken Markdorfer Bürger. Dem Aufruf im "Brückle", dem Gemeindebrief der Protestanten, sind auch etliche Bibel-Besitzer aus den Nachbargemeinden gefolgt. Das berichtet Adalbert Kühnle. Neben Hanna Gossmann, Christa Schellhammer, Dorothea Fuchs, Pfarrerin Kristina Wagner und Winfried Böhm gehört er zu den Organisatoren der Bibelausstellung im Gemeindesaal. "Ich hätte nie gedacht, dass wir so viele Bibeln bekommen", erklärt Kühnle. Ebenso erstaunt ist er über die Bandbreite der ausgeliehenen Exemplare. Eine Bibel auf Plattdeutsch, etliche in englischer Sprache, Bibeln auf Italienisch, auf Kroatisch, sogar auf Chinesisch wurden den Ausstellungsmachern überlassen.

Kühnle hat jede einzelne fotografiert und in eine Dia-Serie eingearbeitet, die an der Stirnseite des Saals über einen Bildschirm läuft. Am Eröffnungstag beugten sich die Besucher indes überwiegend über das Papier. In den Trau- und Familien-Bibeln gibt es Geburts- und Todesdaten von Markdorfer Familien zu lesen. In manchen sind Fotografien beigelegt. Was wichtig war, wurde in der Heiligen Schrift dokumentiert. Festgehalten wurde jedoch auch weniger Bedeutungsvolles. Notizen aus dem Konfirmanden-Unterricht, sogar ganz Alltägliches – dies aber nur in den Bibeln, die schon von ihrem Format her als Arbeits- oder Taschenbibeln zu erkennen sind.

Ein Aspekt, der Pfarrerin Kristina Wagner berührt hat und nachdenken lässt. "Ob wir den rechten Gebrauch von der Bibel machen, wenn wir sie hochhalten, gewissermaßen im Schrein verstecken, statt sie immerzu und überall dabei zu haben?" Zeit spielt, das zeigt die Ausstellung, überhaupt eine große Rolle. Manches Bibel-Exemplar ist überaus abgegriffen. Andere Bibeln spiegeln die Nöte einer bestimmten Phase wider: etwa die Kriegsbibeln für Soldaten und Kriegsgefangene. Insbesondere der Bereich Flucht und Vertreibung offenbart, wie viel Halt ein paar Hundert Seiten Papier geben können.

Die Bibelausstellung im Haus im Weinberg ist montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr, dienstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet.