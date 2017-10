Markdorf Bibelausstellung im Haus am Weinberg

Bibelausstellung im Haus am Weinberg

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt ab 15. Oktober zu einer Bibelausstellung ein, in der auch Gesang- und Gebetbücher zu sehen sind.

Markdorf (büj) Das Luther-Jahr neigt sich seinem Ende zu. Doch will die evangelische Kirchengemeinde Markdorf zum 500. Reformations-Jubiläum noch etwas ganz Besonderes anbieten. Eine Ausstellung, die sich fast ausschließlich der Heiligen Schrift widmet. Neben Bibeln – alten und neuen, illustrierten und schlichten, Übersetzungen in diversen Sprache, Dialekt-Bibeln in Niederdeutsch und Wienerisch – wird es noch Gesang- und Gebetbücher zu sehen geben. Den Löwenanteil der rund 130 Exponate machen freilich die Bibeln aus – bei der Ausstellung, die vom 15. bis zum 29. Oktober im Haus im Weinberg zu sehen sein wird.

Anfangs herrschte Skepsis, verrät Adalbert Kühnle: "Gerechnet hab ich allenfalls mit 20, vielleicht 30 Bibeln." Dass der Aufruf in der Presse und im Gemeindebrief eine solch große Resonanz fand, das kam dann doch überraschend – für Kühnle eben sowohl wie für Dorothea Fuchs, Hanna Gossmann, Christa Schellhammer, Pfarrerin Kristina Wagner und Winfried Böhm, die gleichfalls zum Team gehören, das die Bibelausstellung im evangelischen Gemeindehaus vorbereitet.

Und noch etwa hat das Bibel-Team erstaunt, wie Hanna Gossmann berichtet: "Mit welcher Selbstverständlichkeit man uns die Bibeln anvertraut hat." Erbstücke, die von Generation weitergegeben wurden. Familienbibeln, in denen Schicksale festgehalten wurden. Familienbibeln, die ihre Besitzer begleitet haben – zum Beispiel auf der Flucht aus ehedem deutschen Gebieten in die neue Heimat.

Profane Alltagsnotizen

"Manche dieser Bibeln", fiel Pfarrerin Kristina Wagner Hanna auf, "bezeugen aber auch einen wenig ehrfürchtigen Umgang." Beim Blättern begegnen da profane Alltagsnotizen. Woanders fehlen Seiten, "weil das Papier möglicherweise zum Drehen von Zigaretten verwendet worden ist", vermutet die Pfarrerin. Werten will sie das nicht. Eher freut sie sich darüber, wenn in der Bibelausstellung mit ihren zum Teil sehr wertvollen alten Stücken auch zu sehen sein wird, wie sehr sich die Heilige Schrift als Begleiter im Alltag eignet.