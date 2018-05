vor 2 Stunden SK Markdorf Bewaffneter Raubüberfall in der Bernhardstraße: Von Tätern fehlt jede Spur

Armbanduhren, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro haben am frühen Mittwochmorgen vier unbekannte Täter bei einem Raubüberfall in der Bernhardstraße in Markdorf erbeutet. Das teilen die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Jetzt werden Zeugen gesucht.