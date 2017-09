Markdorf Besucher lernen beim Tag der Wirtschaft Betriebe in Markdorf kennen

Besichtigungen und Programm beim Tag der Wirtschaft am 7. Oktober im Gewerbegebiet Negelsee

Beim Tag der Wirtschaft stellen sich 23 Unternehmen und Institutionen aus dem Gewerbegebiet Negelsee am Samstag, 7. Oktober, vor. Die Besucher dürfen sich auf viele Programmpunkte und interessante Betriebsbesichtigungen in der Otto-Lilienthal-Straße, Oberfischbach, Robert-Bosch-Straße und Riedheimer Straße freuen. Große Firmen wie Weber Automotive, J. Wagner, Kendrion oder Borg Warner präsentieren sie ebenso wie junge Unternehmen wie TGA Bodensee, "bäderwerkstatt" von Andreas Wiggenhauser oder MB Stuckateur. Von 11 Uhr bis 18 Uhr haben alle Interessierten Zeit an Rundgängen teilzunehmen, sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren, mit Mitarbeitern zu sprechen, Musikgruppen zu lauschen und sich beim Kinderprogramm unterhalten zu lassen.

Der Tag der Wirtschaft, der von Markdorf Marketing koordiniert wird, findet alle zwei Jahre in einem anderen Gewerbegebiet statt und bildet laut Bürgermeister Georg Riedmann eine gelungene Abrundung zu den 1200 Jahr-Feierlichkeiten. Er wird die Veranstaltung am Haupteingang der Firma Weber Automotive um 11 Uhr eröffnen. Von dort ist ein Rundgang ausgeschildert. "Ich freue mich auf den Tag und bedanke mich bei allen Unternehmern, die dies möglich machen", so Riedmann. Zu den Angeboten zählen unter anderem eine Tour durch die High-Tech-Produktion bei Weber, ein Rundgang durch das Technologiezentrum bei Wagner, diverse Aktionen bei Baumarkt Schneider, Führung durch die Eisproduktion von Gentile, Präsentation der Produkte bei Kendrion, E-Bikes und E-Auto testen bei TGA Bodensee und eine Radar-Torschussanlage am SÜDKURIER-Stand. Die Roboter-AG wird sich ebenfalls präsentieren. Für Andreas Wiggenhauser und Markus Birkle ist die Teilnahme wichtig, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. "MB Stuckateur gibt es nun seit vier Jahren und wir möchten uns vorstellen", sagt Geschäftsinhaber Birkle. Wiggenhauser ist mit seiner "bäderwerkstatt"der perfekte Ansprechpartner, wenn es um die Ausstattung des Badezimmers geht. Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, ist sich sicher, dass für jeden Besucher etwas dabei ist.