Markdorf Besucher lernen Gewerbegebiet "Negelsee" am Tag der Wirtschaft kennen

Am Samstag, 7. Oktober findet im Markdorfer Gewerbegebiet "Negelsee" der Tag der Wirtschaft statt. 23 Unternehmen öffnen ihre Türen, bieten Führungen an, präsentieren ihre Produkte und zeigen Karrieremöglichkeiten.

Handwerksbetriebe, Industrieunternehmen, Dienstleister und weitere Firmen haben ihren Standort im Markdorfer Gewerbegebiet Negelsee und verfügen über zahlreiche unterschiedliche Arbeits- und Ausbildungsplätze. Am heutigen Tag der Wirtschaft öffnen die Unternehmen ihre Türen, bieten Führungen an, präsentieren ihre Produkte und zeigen Karrieremöglichkeiten auf. Bürgermeister Georg Riedmann wird die Veranstaltung um 11 Uhr am Haupteingang der Firma Weber Automotive GmbH eröffnen. Von dort ist ein Rundgang ausgeschildert.

Bei Weber Automotive gibt es eine Ausstellung von Exponaten und Fahrzeugen der Firmen Mercedes-AMG, Porsche, BMW, VW und Audi. Die Besucher können einen Rundgang durch die Produktion machen, im Verwaltungsraum werden verschiedene Aktionen angeboten. Es gibt eine Oldtimerausstellung und um 14 Uhr einen Korso. Bei der J. Wagner GmbH kann sich der Besucher informieren, was sich hinter dem Thema "Beschichtung" verbirgt und bei einem Rundgang durch die "Technika" bei Demo-Versuchen miterleben, wie beispielsweise Nasslack mit Hochrotationsglocken aufgetragen wird und Pulverlack elektrostatisch seinen Weg aufs Objekt findet. Bei Kendrion bietet sich die Möglichkeit, dem Geheimnis des Elektromagnetismus auf die Spur zu kommen und an einem modernen Reisebus die eingebaute Markdorfer Technologie kennenzulernen. In den Firmen stehen Ansprechpartner für Fragen bereit und die Auszubildende informieren über die unterschiedlichen Berufsangebote. "Vielleicht startet der ein oder andere mit einer Ausbildung oder einer interessanten beruflichen Herausforderung in Markdorf", so Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing.

Fieber freut sich auf die vielen Aktionen und das Rahmenprogramm, das sich alle Beteiligten überlegt haben. So gibt es für die kleinen Gäste ein Kinderkarussell, Basketball spielen mit dem Roboter, Hüpfburg, Riesentrampolin und man kan Musikinstrumente kennenlernen. Der SÜDKURIER und die SeeWoche laden zur Radar-Torschussanlage und die Roboter AG zeigt ihr Können. Zwei lustige Vogelscheuchen auf Stelzen bringen die Besucher zum Lachen. Für die musikalische Unterhaltung sind die Original Stehgreifler, Zäpfle-Bräss-Band und die Volksmusikband Williams zuständig. Für Bewirtung ist gesorgt. "Durch die vielen Aktionen wird dieser Tag in Erinnerung bleiben", so Bürgermeister Georg Riedmann.

Geparkt werden kann auf den Parkplätzen der Unternehmen. Da diese frühzeitig belegt sein werden, empfehlen die Veranstalter in der Bergheimerstraße am Straßenrand zu parken.

Tag der Wirtschaft

Veranstaltet wird der Tag der Wirtschaft von der Stadt Markdorf und findet im zweijährigen Turnus statt. Die Koordination übernimmt Markdorf Marketing und der Wirtschaftskreis unterstützt die Firmenpräsentation. Das Gewerbegebiet Negelsee Süd und Ost erstreckt sich über folgende Straßen: Otto-Lilienthal-Straße, Oberfischbach, Robert-Bosch-Straße und Riedheimer Straße. (shn)