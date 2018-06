Bei Sonnenschein wird mit dem Fassbieranstich das Stadtfest in Markdorf feierlich eröffnet. Am Samstag geht es mit abwechslungsreichem Programm weiter.

Kleiner, feiner und zentraler präsentiert sich die 42. Auflage des Stadtfests. An Beliebtheit hat die Veranstaltung nichts eingebüßt, das beweisen die Stadtfestfans, die aus nah und fern angereist sind. So ließen es sich Ortsbürgermeister Jörg Papendick und eine Abordnung an Gemeinderäten aus Reiser (Thüringen) nicht nehmen, nach Markdorf zu kommen. Riedheim und Reiser verbindet seit Jahrzehnte eine enge Freundschaft, die mit regelmäßigen Besuchen von beiden Seiten gefestigt wird. Ebenso nicht fehlen durften die Freunde aus der Markdorfer Partnerstadt, dem elsässischen Ensisheim. Auch FDP-Landtagsabgeordneter Klaus Hoher kam zum Festauftakt.

Während die Männer, vertreten durch Bürgermeister Georg Riedmann, Ittendorfs Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller und Riedheims Ortsvorsteher Hubert Roth, den Fassbieranstich übernahmen, ließen es sich Christine Riedmann und Bürgermeisterstellvertreterin Martina Koners-Kannegießer nicht nehmen, ein kleines Fässchen Markdorfer Weißwein kostenfrei an die Stadtfestgäste auszugeben.

Begeistert zeigte sich die Urlaubsgäste Michaela und Martin Urban vom Stadtfest. "Die Leute sind super nett und das Städtchen und das Fest haben einen besonderen Charme", lobte das Paar. Das Stadtfest dauert bis Sonntag an.