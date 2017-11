Markdorf Bestandsaufnahme im Markdorfer Bischofsschloss

Die Stadt will nun mit Handwerkern die leerstehenden Räume begehen, um die Entwurfsplanung weiter vorantreiben zu können. Bis zum Spätherbst 2018 soll außerdem eine Baustraße von der B 33 zum Hexenturm eingerichtet werden. Dafür muss unter anderem die "Turmstube" abgerissen werden.

Markdorf – Der Umzug des Rathauses in das Bischofsschloss ist bei der Vollversammlung von Aktionsgemeinschaft und Markdorf Marketing am Dienstagabend einmal mehr thematisiert worden. "Ich wünsche mir, dass wir über dasselbe Thema sprechen. Ich will nicht nochmals alles herleiten", verwies Bürgermeister Georg Riedmann auf die vorangegangen und teils noch ergebnisoffenen Diskussionen.

Was gibt es Neues und weshalb steht das Bischofsschloss nun für ein ganzes Jahr leer? Das seien Fragen, die die Bürger wie auch die Kunden beschäftigen und von außen an die Einzelhändler herangetragen würden. Den Verdacht, dass in dieser Zeit nichts passiere, räumte Riedmann aus dem Weg. Seit Anfang November nun ist das Bischofsschloss geräumt, erst jetzt bestehe die Chance, mit allen Gewerken die Räumlichkeiten zu begehen. "Jetzt gilt es, zu plausibilisieren, um die Entwurfsplanung fertig stellen zu können", sagte er. Darauf basiere letzten Endes die Kostenberechnung, die bis im Frühjahr 2017 eine seriöse und fundierte Zahl hervorbringen solle. Es gelte mit Berücksichtigung der Anforderungen des Denkmalschutzes Decken, Wände, Böden zu öffnen und zunächst eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. "Wir müssen das Gebäude erst einmal kennen lernen", erklärte Riedmann.

Die Umgestaltung der Schlossscheuer werde zunächst die weitaus größere Baumaßnahme darstellen. Damit Stadt und Bevölkerung nicht zu sehr darunter leiden, soll der Baustellenverkehr durch eine Baustraße zwischen Ravensburger Straße und Hexenturm entschärft werden. Bis im Spätherbst 2018 ist diese Straßenbaumaßnahme geplant. Beginn der eigentlichen Bauarbeiten am Bischofsschloss soll im Frühjahr 2019 sein. Im Frühjahr 2021 soll dann der Rathausumzug vonstatten gehen. "Es ist ein ehrgeiziger und ambitionierter Plan", betonte Riedmann und stellte klar, dass dieses Ziel kaum mehr Spielraum biete für weitere Diskussionen.

Einhergehend mit dem Bischofsschloss war das Rathausareal ebenfalls Thema des Abends. Noch ist völlig offen, wie dieses Areal gestaltet und bebaut werden kann. Dieses Thema wurde laut Riedmann einhellig im Rat zurückgestellt. Die Diskussion sei noch völlig offen, und es blieben noch eineinhalb Jahre Zeit bis zur Ausschreibung. Auch erhoffe er sich, "dass sich noch etwas Pfiffiges darstellt". Er denke dabei an so etwas wie ein Beachvolleyballfeld für Jugendliche, um die Jugend in die Stadt zu holen. Die Frage laute: "Wie muss es aussehen, dieses Markdorfer Herz, damit wir am Ende sagen können: Wir haben das gemeinsam gestaltet?"

Der Rathausumzug

Der Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss soll ab dem Frühjahr 2021 vollzogen werden, der Beginn der Bauarbeiten am Schloss ist aufs Frühjahr 2019 terminiert. Als nächstes steht die Entwurfsplanung an, die die Einzelheiten der künftigen Raumnutzung darstellen und eine erste genauere Kostenschätzung bringen soll. Eine erste grobe Kostenschätzung der Kommunalentwicklung (KE, Stuttgart) von 2016 beläuft sich auf 11,8 Millionen Euro mit einer Unschärfe von 25 Prozent. Im Februar hatte Riedmann vor dem Gemeinderat bereits darauf hingewiesen, dass dieser Schätzung der Baukostenindex 2015 zugrunde liege. Realisiert wird der Siegerentwurf des Ulmer Büros Braunger Wörtz Architekten. Die Stadt hatte das Schloss am 1. Juli 2016 für 3,85 Millionen Euro von Eigentümer Albert Weber gekauft. Das Hotel hatte im Oktober seinen Betrieb eingestellt. (gup)