Markdorf Berta Epple bringt im Stadel den Baum zum Brennen

Das Musik-Comedy-Trio Berta Epple bringt im Theaterstadel die Stimmbänder zum Rasen – und den Baum zum Brennen.

Markdorf (büj) Am Anfang stand ein Signal. "Wir sind die superschnelle Kapelle" spielten die drei Musiker von Berta Epple zu Beginn ihres Auftritts im Markdorfer Theaterstadel. Seinem Programm hatte das Trio zwar den Titel "Berta Epple unterm Baum" gegeben, besinnlich fiel der Auftakt aber ganz gewiss nicht aus, eher aberwitzig rasant. Und die drei Musiker beschränkten sich keineswegs darauf, ihre Instrumente ultraschnell zu spielen, nein, sie malträtierten auch ihre Artikulationsorgane: Stimmbänder, Lippen, Unterkiefer und Lungen wurden wurden zum unbegreiflichen Rasen gebracht.

Gemächlich ging's dann aber doch noch zu. Spätestens als Berta Epple – so nennen sich die drei Musiker aus Stuttgart und New York wirklich – das Weihnachtsgebaren deutscher Beamter beleuchteten. Einfach so lassen sich Christbäume nämlich nicht aufstellen in Amtsstuben. Auch da greift eine Dienstvorschrift. Sie regelt wie herum die Tanne beziehungsweise das Tannenimitat in eine eigens dafür vorgesehene Haltevorrichtung einzubringen ist. Welche Abstände zu wahren sind.

Der Baum brennt

In Brand gerät der Baum dann doch. Gewissermaßen naht- und bruchlos – nachdem Berta Epple das Publikum zum Mitsingen animiert hatte. "O Tannenbaum", hieß die Weise, die das Trio jedoch in ziemlich jazziger Schieflage intonierte. So gar nicht heimelig, überdies ziemlich flott – passend zur Feuerwehr wurde zum Schluss ins besungene Chaos hineingerufen.

Desaströs geht es laut Berta Epple überhaupt öfter her in den von der gewünschten Festtags-Eintracht hoffnungslos überforderten Familien. Vorbereitungsstress weicht Nervosität, Gereiztheit, schließlich Depression, weil alles einmal wieder nichts Rechtes war. Was man von der gediegenen Musik Berta Epple ganz gewiss nicht sagen kann. Ob cooler Bar-Jazz, ob knallfrecher Soul oder doch trautes Liedgut – Berta Epple hat alles drauf. Und es ist beinahe so wie bei Weihnachtsplätzchen. Man kann nicht genug davon bekommen. Nur dass die Berta-Epple-Songs eben nicht auf den Magen schlagen.