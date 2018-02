Markdorf Benny Mähr: "Ich will dahin, wo Hilfe benötigt wird"

Auf einen Kaffee mit... Benny Mähr, Lehrer am Markdorfer Bildungszentrum, der über sein ehrenamtliches Sportprojekt in Namibia spricht.

Herr Mähr, Sie sind Lehrer und unterrichten in vier Fächern, darunter Sport und Geographie. Nach Ihrem Studium sind Sie nicht gleich ins Referendariat gestartet. Sie zog es in das afrikanische Land Namibia. Warum?

Ja, und zwar nach Swakopmund, eine kleine Stadt im Westen von Namibia. Ein guter Freund von mir ist im bayerischen Lehrerinnen- und Lehrer-Verband aktiv. Wir haben gleichzeitig Staatsexamen gemacht und er hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte vor dem Referendariat noch ein halbes Jahr nach Namibia zu gehen. Er sagte, da gebe es ein Projekt: Da werden ehrenamtliche Auslandslehrkräfte gesucht, die Schüler von morgens bis nachmittags in Deutsch als Fremdsprache in englischer Sprache unterrichten. Letztlich haben wir uns beworben, obwohl wir beide Sprachen nicht studiert hatten. Ich habe aber eine Bedingung daran geknüpft.

Welche Bedingung war das genau?

Ich sagte zu meinem Kumpel, dass ich gern ein Sportprojekt in den Wohnsiedlungen der ärmeren Bevölkerung leiten möchte. Wenn ich in Namibia bin, will ich da hingehen, wo Hilfe benötigt wird. Wir sind als Deutschlehrer angenommen worden. Zusätzlich habe ich dann alle Organisationen und Stiftungen, unter anderen den baden-württembergischen Fußballverband oder die Philipp-Lahm-Stiftung, angeschrieben, die irgendwelche Sportprojekte in Afrika durchführen und gefragt, ob sie uns unterstützen wollen. Alle haben mir abgesagt, außer eine: die Organisation „Auf Ballhöhe“. Sie sagten, sie könnten uns zwar nicht finanziell unterstützen, aber wir könnten unter deren Flagge segeln, damit das Ganze einen offiziellen Rahmen bekommt.

Woher kam das Geld stattdessen?

Ich habe Spenden gesammelt. Wir haben einen Spendenlauf an der Schule meines Vaters gemacht. Außerdem bin ich zu Firmen gegangen, habe Flyer ausgeteilt. Innerhalb von zweieinhalb, drei Monaten hatten wir so über 10 000 Euro gesammelt. Von einem Teil des Geldes konnten wir Trainingsmaterial, wie eben Bälle und dergleichen besorgen.

Wie lief der Unterricht in der Schule ab?

Sehr spannend: Ich hatte auf einmal 45 namibische Kinder vor mir sitzen. Ich musste die Klasse führen, mich als Lehrer in einer anderen Sprache durchsetzen und ihnen meine Muttersprache beibringen. In Summe war es für mich eine gute Übung in Vorbereitung auf mein Referendariat.

Wie lief in dieser Zeit das Sportprojekt?

Wir sind zwei Tage die Woche in die ärmeren Wohnsiedlungen gefahren. Sie lagen fünf Kilometer von Swakopmund entfernt. In dieser Siedlung haben sie kein fließend Wasser, keinen Strom. Es sind einfach nur Wellblechhütten. Da sahen wir gleich: Unser Geld ist hier gut investiert. Zwei- bis dreimal in der Woche haben wir jeweils drei Stunden mit den Kindern trainiert. Am Anfang kamen 15 Kinder, am Ende waren es 120.

Gab es in dieser Zeit Probleme?

In Namibia leben neun verschiedene Stämme. Rassismus ist immer noch ein großes Thema. Ein Besucher sieht zum Beispiel keine Schwarzen und Weißen zusammen im Restaurant sitzen. Aber es existieren auch Grabenkämpfe zwischen den Stämmen untereinander. Das war mir nicht so bewusst, erst als manche Teilnehmer nicht miteinander spielten wollten. Dann haben wir darauf geachtet, dass die Kinder der verschiedenen Stämme auch untereinander spielen. Das hat nicht immer gut geklappt. Wir mussten auch mal ein paar von ihnen nach Hause schicken.

Wie haben Sie die Grabenkämpfe zumindest auf dem Sportplatz gelöst?

Wir haben den Kindern gesagt: Es gibt kulturelle Unterschiede zwischen euch und uns, zwischen euch untereinander. Doch im Sport spielt das keine Rolle. Wenn wir Fußball spielen, sind wir alle gleich. Es ist völlig egal welche Hautfarbe, egal welche Religion. Wir wollen miteinander spielen. Als Team müssen wir zusammen funktionieren. Am Anfang war das schwierig. Gegen Ende hat alles funktioniert, dann spielten alle miteinander.

Sie haben erst von den Umständen in der Wohnsiedlung gesprochen. Wie äußerte sich das bei den Kindern?

Sie waren dreckig von oben bis unten. Die gleichen Klamotten von Juni bis Oktober. Die Kinder haben barfuß gespielt, obwohl überall Scherben und spitze Steine liegen. In den Siedlungen gibt es keine sanitären Anlagen, es hat gestunken. Wir sind meist mit einem bedrückenden Gefühl aus den Wohnsiedlungen gefahren. Für Vier-, Fünfjährige ist das ihr Leben. Ein Teufelskreis, aus dem die nur schwer herauskommen. Ich bin froh, dass ich da nicht alleine war. Es hat gut getan, darüber zu sprechen. Mich hat es beschäftigt, man hinterfragt vieles und wird demütiger.

Wie steht es um das Sportprojekt?

Ich freue mich, sagen zu können: Das Projekt lebt. Mittlerweile ist das achte Pärchen von Freiwilligen in Namibia. Wir schöpfen immer noch aus dem Pool an Geld, den wir damals gesammelt haben. Demnächst wollen wir ein Vereinsheim bauen. Gern würde ich das Sportprojekt über 15 bis 20 Jahre aufrecht erhalten.

Zurück zu Ihrer Lehrtätigkeit: Sie sind 29 Jahre. Wie kommen Sie bei älteren Kollegen an?

Ich habe mit meinen Kollegen relativ schnell eine Basis gefunden, auf der man sich sehr gut austauschen kann: fachlich, pädagogisch wie privat. Außerdem bekomme ich von allen Seiten Hilfe. Ich kann unheimlich viel von meinen Kollegen lernen.

Sie sind Teil der Schüler-Mit-Verantwortung (SMV). Welche Funktion haben Sie?

Ich bin Verbindungslehrer, das heißt, ich bin das Bindeglied zwischen Schüler-, Lehrerschaft und Schulleitung. Ich trete auf den Plan, wenn die Schüler Probleme oder auch Projektideen zur Schulgestaltung und -entwicklung haben. Ich kümmere mich um die Realisierung und unterstütze die Schüler.

Wie reagiert die Schulleitung?

Uns kommt sehr entgegen, dass Rektorin Diana Amann sehr interessiert ist an der SMV. Sie hat zwar viel zu tun, aber immer ein offenes Ohr. Sie nimmt sich auch einmal die Woche Zeit, das ist auch nicht selbstverständlich und hört sich die Schüler des SMV-Rats an. Sie will wissen, was die Schüler bewegt.

Letzte Frage: Glauben Sie ohne die Erfahrung in Namibia wären Sie auch Verbindungslehrer geworden?

Schwere Frage, ich denke ja. Das Sportprojekt war nicht das erste Mal, dass ich über Pflichtpraktika hinaus ehrenamtlich aktiv war. Ich habe davor schon zum Teil die Jugendferiencamps meines Vereins, dem FC Wangen 05, geleitet. Die Erfahrung in Namibia hilft mir sicher, aber nicht nur in der SMV-Tätigkeit, es hat mich persönlich weitergebracht. Ich bin gelassener. Manche Umstände sind so, wie sie sind. Dinge, die man verändern kann, da sollte man es auch versuchen.

Benny Mähr ist am 22. Juni 1988 in Ravensburg geboren. Sein Abitur machte der 29-Jährige im Juli 2007. Danach absolvierte er seinen Zivildienst bis September 2008. Es folgte ein Lehramts-Studium in München. Mähr studierte Wirtschaftswissenschaften, Geographie und Sport. Das vierte Fach, Gemeinschaftskunde, kam während seines Referendariats dazu. Sein Studium beendete er im Juni 2015. Danach ging er für ein halbes Jahr nach Namibia. Dort lehrte er ehrenamtlich Deutsch und leitete mit einem Freund und Studienkollegen ein Fußballprojekt in den ärmeren Wohnsiedlungen. Im Januar 2016 folgte sein Referendariat. Im September 2017 begann er am Bildungszentrum sein erstes Schuljahr. Nebenbei hält er das Fußballprojekt in Namibia am Laufen.