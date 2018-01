Markdorf Beim Gasthaus Linde in Hepbach entsteht ein Erweiterungsbau

Im Sommer soll Eröffnung sein: Derzeit wird an einem Erweiterungsbau beim Gasthaus Linde in Hepbach gebaut, dort entstehen zehn Einzel- und Doppelzimmer.

Schwesterlich teilen sich Carina, 34, und Julia Steimle, 36, die Arbeit, nachdem sie vor drei Jahren den Landgasthof Linde in Markdorf-Hepbach von ihren Eltern Hannelore und Karl Steimle übernommen haben: Während Küchenchefin Carina mit Hilfe ihrer Mutter in der Küche wirbelt, ist Julia als Hotelfachfrau und -meisterin für Service und Zimmer verantwortlich. Gemeinsamkeit spielt eine große Rolle und so waren sich die beiden auch darin einig, den Landgasthof weiter voranzubringen. Er existiert seit bald 200 Jahren – ehemals mit Landwirtschaft. Die "Wirtschaftserlaubnis" gab es 1828. Seit 1920, nach Ab- und Wiederaufbau, präsentiert sich das gastliche Haus im momentanen Zustand. Hannelore Steimle hatte es 1978 gekauft, ein Jahr später eröffnet und sich damit einen großen Wunsch erfüllt. Bald begann sie, zwei Zimmer zu vermieten, denn die Nachfrage bei Touristen, Spielelandbesuchern, Jakobsweg-Pilgern, Monteuren, Arbeitern, Messebesuchern und Geschäftsleuten nahm zu. Aktuell werden acht Doppel- und Einzelzimmer vermietet.

"Seit meiner Ausbildung denke ich schon an eine Erweiterung", sagt Julia Steimle. Vor eineinhalb Jahren wurde die Idee aufgegriffen und kürzlich auf dem Grundstück der alten Scheune mit dem Bau begonnen. Sie hätten diese gerne erhalten und umgebaut, aber das scheiterte an baulichen Vorgaben und an geforderten Maßnahmen im Bereich Brandschutz, Fluchtwege, Statik und Firstausrichtung. Dank des Architekten und "großartiger Nachbarn", die die leichte Überschreitung der Baugrenze tolerierten und generell manches Auge zudrücken, entsteht nun hinter dem Landgasthaus ein neues Gebäude mit zehn Einzel- und Doppelzimmern, jeweils mit Dusche und WC. Ländlich gemütlich, mit viel Holz, soll auch die Möblierung der Zimmer sein, jedoch mit modernem Komfort. Weil sie die Mutter nicht in den Keller neben die Lagerräume verbannen wollten, ist die Waschküche ebenerdig geplant.

Die Eröffnung des Erweiterungsbaus ist für den Sommer 2018 vorgesehen; Juni ist Wunschtermin. Vertrauensvoll blicken die Steimles in die Zukunft: Neben der Stammkundschaft wissen sie um den steigenden Übernachtungsbedarf.