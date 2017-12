Markdorf Bei Anruf Betrug

Via Telefonanruf versuchen Trickbetrüger, Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Eine Masche, die immer wieder auch Markdorfer trifft.

Es war am zweiten Advent, als Rosmarie Bräuers Mobiltelefon nicht mehr aufhörte zu läuten. "Über 20 Mal versuchte man es", erzählt die Markdorferin. Die Nummern, so sah sie auf dem Bildschirm ihres Handys, kamen aus fernen Ländern – aus der Slowakei, Guyana und Sierra Leone. Rosmarie Bräuer wurde skeptisch, sie nahm keinen der Anrufe an.

Eine gute Entscheidung, wie Markus Sauter, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt, denn hinter den Anrufen steckt eine "betrügerische Masche". Die Betroffenen sollen auf diese Weise zu einem Rückruf bewegt werden – eine Kostenfalle, die teuer werden kann. Mehrere Euro pro Minute können dadurch anfallen. Eine Taktik, die in der Vergangenheit nicht nur im Bodenseekreis immer wieder Anwendung und Opfer fand. "Das ist kein seltenes Delikt, wir erleben das derzeit landauf, landab auf dem gesamten Bundesgebiet", so Markus Sauter. Verhaltenstipps für den Falle eines solchen Anrufs gibt es nur wenige: "Sofern man ein modernes Telefon besitzt und die Nummer sehen kann, sollte man natürlich nicht abheben." Und bei Smartphones gibt es die Möglichkeit, Vorwahlen eingehender Rufnummern zu blockieren.

Rosmarie Bräuer entschloss sich am Tag nach dem Vorfall, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. "Das ging leider nicht", erzählt sie, "denn zurückzuverfolgen, woher diese Anrufe tatsächlich kommen, sei quasi nicht möglich." In Zukunft werde sie deshalb weiter wachsam bleiben und bei jedem Anruf aufpassen.