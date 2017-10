Markdorf Bedauern über Schließung des Lemon Beat Club

Der Lemon Beat Club wird eine Lücke in der Stadt hinterlassen, da sind sich die meisten Markdorfer einig. Sogar eine Petition für den Erhalt des Clubs gibt es inzwischen.

Markdorf – 402 Unterstützer nach gerade mal zwei Tagen: Die von Philipp Mutschler am Mittwoch gestartete Petition "Erhalt des Lemon Beat Club" auf der Plattform "openPetition" läuft gut. Er ist einer von vielen Markdorfern, die bedauern, dass der Club bald schließen soll. Das gaben die Betreiber Bernd Reutemann und Georg Mack am Mittwoch bekannt.

Die Idee mit der Petition entstand "aus einem Impuls heraus", sagt der 25-jährige Philipp Mutschler. "Ich bin selber, seit ich 18 Jahre bin, regelmäßig im Lemon Beat Club." Ziel der Petition sei es, möglichst öffentlichkeitswirksam darauf hinzuweisen, dass die Schließung des Clubs eine Lücke hinterlassen werde. "Der Bedarf an einem Nachtclub ist da", ist Mutschler sich sicher. Die Gründe der Betreiber für die geplante Schließung seien nachvollziehbar. Er hoffe, dass die Stadt, falls sich ein Gastronom oder Betreiber für ein ähnliches Projekt findet, dieses ermöglicht. "Markdorf sollte den Anspruch haben, eine solche Location für Jugendliche und junge Erwachsene zu haben."

Der 23-jährige Marcel Sikora sieht das ganz ähnlich. "Es ist sehr schade, dass die nächste Institution wegfällt." Das mache die Kneipenkultur der Stadt ärmer. "Das Lemon ist ja nicht nur eine Disco, sondern Disco und Kneipe in einem. Man trifft dort immer jemanden, den man kennt", sagt er. Und man könne dort ein bisschen feiern. Es gebe zwar andere Treffpunkte in Markdorf, aber mit anderen Konzepten, meinen Sikora und Mutschler. Wenn es nichts Vergleichbares mehr gebe, müssten sich die Leute nach Friedrichshafen, Ravensburg, Singen oder Konstanz orientieren, was mit Fahrerei verbunden sei, sagt Sikora. Ansichten, die auch in vielen Kommentaren im Internet wiederzufinden sind.

"Ich denke, dass es ein Einschnitt ist", sagt Jugendreferent Ralf Waldenmayer. Es seien nicht so viele Ausgehmöglichkeiten in der Stadt gegeben. "Der Wunsch der jungen Bevölkerung nach solch einem Angebot ist sicher da." Das Jugendreferat werde die jungen Leute auch unterstützen, erklärt Waldenmayer, allerdings gebe es Verschiedenes zu bedenken, unter anderem die Wirtschaftlichkeit eines solchen Unternehmens. "Ich würde mir wünschen, dass die jungen Leute sich dafür einsetzen und sich dabei selbst etwas zutrauen", sagt der Jugendreferent. Er sehe dies auch als ihre Chance, selber etwas auf die Beine zu stellen und nicht nur zu fordern.

Waldenmayers Kollegin, die Jugendbeauftragte Simone Carl, weist darauf hin, dass die Betroffenheit der Jugendlichen unterschiedlich sei. Im Wesentlichen seien die über 18-Jährigen betroffen. Für die 16-/17-Jährigen fielen allerdings die ersten Cluberfahrungen, die in den Sommerferien angeboten wurden, weg. "Es war eine super Gelegenheit, auch mal Feiern zu gehen", bestätigt Desiree Adam (17 Jahre). Die kommunale Jugendarbeit könne das nicht kompensieren, sagt Simone Carl.

Lemon Beat Club

2008 startete zunächst der Lemon Beach Club im Gewerbegebiet Negelsee, 2009 folgte die Discothek Lemon Beat Club. Am 30. Dezember soll eine letzte Party steigen, bevor Schluss ist.

Meinungen im Internet: www.openpetition.de/petition/online/erhalt-des-lemon-beat-club oder www.facebook.com/markdorfer.newskueche/