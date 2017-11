Markdorf Bald weniger Baustellen in der Innenstadt, Verkehrssituation bleibt aber angespannt

In einer gemeinsamen Sitzung von Aktionsgemeinschaft und Markdorf Marketing war am Dienstagabend die stellenweise katastrophale Verkehrs- und Parksituation in Markdorfs Innenstadt einer der Tagesordnungspunkte.

"Es wird bald Ruhe einkehren", beschwichtigte Bürgermeister Georg Riedmann die Gemüter der Einzelhändler. Die Bauarbeiten in der Mangoldstraße würden bis im Januar abgeschlossen sein, auch werde die halbseitige Sperrung in Höhe des Vaude-Stores demnächst aufgehoben. Engpässe werde es zwar noch eine ganze Zeit lang geben, wie etwa in der Mangoldstraße, wenn die Wohnungen bezogen würden und dies zu einer zeitweilig erhöhten Frequenz führe. Unklarheiten herrschen derweil noch zur geplanten Parkzeitbegrenzung, der Blauen Zone.

Ein wunder Punkt war und ist die Sperrung der Kreuzgasse. "Die Kreuzgasse ist insofern eine jämmerliche Geschichte, weil nicht damit zu rechnen war, was hier unter der Erde vorgefunden wurde", erklärte Georg Riedmann die deutlichen Verzögerungen dieser Straßenbaumaßnahme. Ab Winter werde die Kreuzgasse im unteren Bereich wieder befahrbar sein, auch wenn die finale Fahrbahndecke erst im Frühjahr aufgebracht werde.

Die frohe Botschaft: "Derzeit sind für 2018 keine neuen Baustellen bekannt", trägt Riedmann zur allgemeinen Erleichterung der Einzelhändler bei. Das Thema Biberacherhof wird vermutlich erst 2019 wieder aufgenommen werden, was dann aber durchaus noch einige Veränderungen mit sich bringen wird. "Insgesamt aber wird sich die Baustellenlage im Vergleich zu 2017 beruhigen", so Riedmann. Problemzonen indes bleiben zunächst noch die Baumaßnahmen am "Rebstock". Was die verkehrsrechtliche Situation in Zeiten der vielen Umleitungen betreffe, sei einzig die Verkehrsbehörde des Landratsamts dafür verantwortlich, zu keiner Zeit aber die Stadt Markdorf, sagte Riedmann. Auch sei die Koordination der Baugesellschaften untereinander oftmals hanebüchen.

Analog zur Verkehrssituation im Allgemeinen wurde das Parken in der Innenstadt im Besonderen erörtert. Die Blaue Zone ist seit vergangener Woche vom Rat beschlossene Sache. Noch wird darüber auch bei den Einzelhändlern heiß diskutiert. Wo sollen die Dauerparker hin und werden dadurch nicht die potenziellen Kunden von Markdorf ferngehalten? Einerseits gilt es, die Kunden zu bedienen mit dem freien Parken, andererseits wird es in Markdorf zusehends schwieriger, einen Parkplatz zu finden, was längst nicht mehr umsatzfördernd sei, sagte Beatrice Strauch.

Durch die Einführung der Blauen Zone werden insgesamt 130 dauerparkende Fahrzeuge aus der Markdorfer Innenstadt verdrängt. Dass mancher Immobilienanbieter sogar mit dem kostenlosen Parken in Markdorf wirbt, ist für Bürgermeister Georg Riedmann ein absolutes Unding. "Ich bin dankbar, wenn wir diese neue Parkregelung endlich einführen können", beteuert er. Wohin die Fahrzeuge verdrängt werden, ist noch weitgehend ungeklärt. Auch die Mitarbeiter im Einzelhandel, die auf ein Fahrzeug angewiesen sind, stehen vor diesem Problem. "Ich verstehe, dass sich der eine oder andere Sorgen macht, aber wir machen das ausschließlich für die Kundschaft", betonte Georg Riedmann Sinn und Zweck der Blauen Zone. Matthias Maunz sieht auch die Frage noch unbeantwortet, wie sich dadurch die Parksituation in der Bahnhofstraße und rund ums Ärztehaus entwickeln wird. Auch da gelte es zu eruieren, ob die Blaue Zone ausgeweitet werden könne.

Mit dem Bau eines neuen Parkhauses, das im Bebauungsplan Eisenbahnstraße vorgesehen ist, ließe sich vieles abfangen. Aber: So viel Geld auszugeben, um kostenloses Parken zu subventionieren, sei nicht mehr akzeptabel, so Riedmann: "Wir werden um diese Diskussion langfristig nicht drum rum kommen." Eine Innenstadt ohne Autoverkehr regte Armin Hansmann vom BUND an und zitierte eine Studie. Auf die Schnelle ließe sich da kein Lösungsansatz finden, so Riedmann.

Mitfahrbänkle

Was von Bürgermeister Georg Riedmann zunächst aufgrund moralischen Verantwortungsbewusstseins strikt abgelehnt wurde, grenzte er am Dienstagabend ein. Durchaus könne er sich vorstellen, das Mitfahrkonzept "Mitfahrbänkle" lokal auf den Markdorfer Stadtkern zu begrenzen. Viel braucht es für diese Idee auch nicht: eine Bank und ein Schild. Jeder, der möchte, kann dann mit seinem Auto anhalten und die Person mitnehmen, die auf der Bank Platz genommen hat. Angeregt von Beatrice Strauch, die selbst am Gehrenberg wohnt und gerne ältere Menschen mit in die Stadt oder wieder nach Hause nehmen würde, sieht auch Riedmann in dieser Art von "innerstädtischer Mitfahrgelegenheit" eine echte Alternative zu Taxidiensten. Eine Überlegung hin zu einer lokalen Eingrenzung scheint also durchaus Potenzial zu haben. Bloß müsse man dieses "Anhaltergefühl" loswerden, so Riedmann.