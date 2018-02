Markdorf Bagger beseitigt einstigen ZG-Raiffeisen-Markt

Die Abrissarbeiten am früheren Markdorfer ZG-Raiffeisen-Markt dauern voraussichtlich bis Ende Februar.

Die Abbrucharbeiten am einstigen ZG-Raiffeisen-Markt sind in vollem Gange. Das Areal an der Eisenbahnstraße ist durch Bauzäune abgesperrt, mit einem Bagger wird das Gebäude schrittweise abgerissen. Nach derzeitigem Stand der Dinge sollen die Arbeiten Ende Februar beendet sein. "Es werden wohl 3000 bis 3500 Tonnen Abbruchmaterial zusammenkommen", schätzt Lukas Duesberg, Vorarbeiter des Owinger Unternehmens Villieber Erde Abbruch Stein GmbH.

Der Abriss des einstigen ZG-Raiffeisen-Marktes ist aufwendiger, als sich Laien das vorstellen. Ziel ist es, möglichst viel zu recyceln. "Es wird zertifiziertes und wieder verwertbares Baumaterial hergestellt", erklärt der Vorarbeiter. Derweil bricht Maschinist Christian Hahn mit einem Bagger und aufgespanntem Meißel, Abbruchhammer oder Greifer den Stahlbeton und zerkleinert diesen in mehreren Arbeitsschritten. Parallel dazu werden Materialien wie etwa Beton, Ziegelsteine, Kaminsteine, Ytong oder Holz vorsortiert sowie von Stahl und weiteren Metallen getrennt.

Vor dem eigentlichen Gebäudeabbruch sind Fenster und Türen entfernt sowie das Ziegeldach abgedeckt worden. Außerdem mussten Wände in Kellerräumen von alter, belasteter Farbe befreit werden, womit das darauf spezialisierte Unternehmen PSB Umweltservice beauftragt war. Wie berichtet, gibt es in Markdorf keinen Ersatz für den einstigen ZG-Markt. Der nächste ist in Salem-Neufrach und wurde erweitert.

An der Eisenbahnstraße in Markdorf wird ein Gewerbegebiet ausgewiesen. Die Stadt will die dortige Brachfläche erschließen. Das Gelände misst rund 1,3 Hektar. Bevor die eigentlichen Erschließungsarbeiten im März 2019 beginnen sollen, gilt es, die vorhandene Mischwasserkanalisation zu ertüchtigen. In jüngster Sitzung des Gemeinderates beschlossen die Stadträte, ein Unternehmen aus Herzogswalde mit dem Kanalbau zu beauftragen.