Markdorf BUND-Stellungnahme warnt vor Bebauung der Siechenwiesen

Die Stadt Markdorf hat die Siechenwiesen aufgekauft, um sie möglicherweise zur Wohnbaufläche zu machen. Die Gemeinderäte wollen noch das Ergebnis eines Umweltgutachtens abwarten. Franz Beer vom Bund für Umwelt und Naturschutz warnt vor der Bebauung. Des Gebiet stehe bereits als Biotop unter Schutz, seine besonderen Standortbedingungen ließen sich an anderer Stelle nicht ersetzen.

Markdorf (büj) Die Stadt möchte die Siechenwiesen im Westen der Stadt zur Wohnbaufläche machen. Derzeit ist der unmittelbar an die bebauten Grundstücke anschließende Bereich noch als landwirtschaftliche Fläche im Flächennutzungsplan verzeichnet. Die Stadt hat die Siechenwiesen aufgekauft. Wie die Umweltgruppe in der jüngsten Gemeinderatssitzung erinnerte, auch mit der Absicht, dort Wohnungen für Geflüchtete entstehen zu lassen. Der Gemeinderat hat noch nicht entschieden, ob die Siechenwiesen als Wohnbaufläche weiterentwickelt werden. Die Räte wollen zunächst die Ergebnisse eines Umweltgutachtens abwarten, das klar stellt, welche schützenswerten Pflanzen und Tiere hier wachsen und leben.

"Wir vertrauen ganz auf die Expertise von 365 Grad Freiraum und Umwelt", erklärt Franz Beer vom Markdorfer Ortsverein des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Das Überlinger Landschaftsplanungsbüro 365 Grad hat im Rahmen des Änderungsverfahrens die Situation im Bereich Siechenwiesen skizziert und sie als "sehr konfliktreich" beschrieben. Die Bebauung würde ganz erheblich in den Naturhaushalt eingreifen. An einen sinnvollen Ausgleich sei nicht zu denken, so Beer, "da es sich hier um Feuchtgebiet handelt". Dessen besondere Standortbedingungen ließen sich an anderer Stelle nicht ersetzen. Ohnehin bestehe für die Siechenwiesen schon jetzt ein gesetzlicher Schutz, betont Beer. Er erwartet, dass die Kartographierung durch "365 Grad" die Besonderheit der Flora und Fauna auf dem Areal erfasst, das durch die Sauergras-Art Sumpfsegge geprägt ist.

"Mir ist in 35 Jahren noch kein so sensibles Gebiet untergekommen", erklärt Beer. Mit seinem BUND-Vorstandskollegen Heiner Bühler hat er eine Stellungnahme zu der geplanten Fortschreibung des Flächennutzungsplans abgegeben und diese dem Baurechtsamt des Gemeindeverwaltungsverbands vorgelegt. Frei von Erschließungswegen konnte sich auf dem etwas mehr als einen Hektar großen Gebiet an der Straße nach Bermatingen ein Feuchtgebiet erhalten, wie es auf Markdorfer Gebiet sonst nicht mehr anzutreffen sei, erklärt Franz Beer. Dass dort so schützenswerte Tiere wie die Wasserralle, der Laubfrosch oder die Gelbbauchunke anzutreffen sind, spiele bei der Bewertung der Siechenwiesen eine wichtige Rolle. Mindestens ebenso wichtig sei der Umstand, dass es sich um ein bereits jetzt geschütztes Biotop handle. Das sei auch der Grund, warum der BUND das Areal zu einem flächenhaften Naturdenkmal erklären lassen möchte und einen dahingehenden Antrag stellt. Selbst eine umschließende Bebauung schließt Beer aus. Auch die würde das Feuchtgebiet zerstören.