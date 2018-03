Markdorf Ausstellung von Kunstverein und Kirchengemeinden zeigt Nacktheit im sakralen Gewand

Drastische Gemälde von Manfred Scharpf zeigen Kunstverein und Kirchengemeinden in einer neuen Ausstellung in der Stadtgalerie unter dem Titel "Blind Date". Seine Kunst soll einen irritierenden Effekt erzeugen.

Markdorf – Der Kunstverein Markdorf lädt ab Freitagabend zu seiner zweiten Ausstellung in diesem Jahr ein – gemeinsam mit den beiden großen christlichen Gemeinden der Stadt. Bis zum 4. Mai werden in der Stadtgalerie unter dem Titel "Blind Date" Gemälde von Manfred Scharpf zu sehen sein. Der bei Leutkirch lebende Künstler erklärt bei einem Pressegespräch, dass die Ausstellung in diesem Jahr auch in Brüssel zu sehen sein wird, und zwar in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg.

Blind Date nennt der Duden die Verabredung mit einer unbekannten Person. Und unter demselben Stichwort ist in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia nachzulesen, dass mit Blind Date ein Stelldichein bezeichnet wird, "bei dem keiner ein Foto des anderen vorab gesehen hat". Was viel harmloser klingt, als es Manfred Scharpfs Bilder in der Stadtgalerie zeigen. Auf die nämlich trifft eher das zu, was das Englisch-Wörterbuch unter Blind Date versteht: eine Verabredung "mit der Aussicht auf eine romantische oder eine sexuelle Beziehung". Zusammentreffen von Personen gibt es zwar auch auf Scharpfs – für ihre künstlerische Meisterschaft vielfach gepriesenen – Gemälden zu sehen. Doch tritt dieses Personal zusammen, um sich zu grotesken Szenen zu formieren. Ausgestattet mit den Insignien der Lust – der Spiel-, der Sport-, aber auch der Fleisches- und Mord-Lust – frappieren sie den Betrachter. Verstörend ist dabei weniger, dass da junge Schöne auf hässliche Ältere treffen. Ebenso wenig erschrecken die ihnen beigegebenen Attribute: Gerätschaft, die oftmals eher in Waffen- und Erotik-Katalogen zu vermuten ist. All das aber ist in Zeiten aller Schamgrenzen barer Bilderfluten längst irgendwo begegnet. "Schauen sie doch mal ins Mittagsfernsehen", sagt Johanna Bischofberger vom Team des Kunstvereins.

Was wirklich irritiert, ist die ästhetische Rahmung. Denn Scharpfs Arbeiten präsentieren sich keineswegs als "bloße" Leinwände. Seine Entblößten beugen das Laster, deklinieren die Fälle der Sündenregisters im gestalterischen Kontext von Altarbildern – von sakraler Kunst. Neu sei das nicht, erklärt Manfred Scharpf. Er, der ursprünglich als Kirchenmaler gearbeitet hat, ist mit den Sündenszenarien bestens vertraut, mit denen die traditionelle Sakralkunst den Betrachter vom bösen Tun abschrecken wollte. Indem sie ihm – in aller Drastik – die Folgen seines gottesfernen Handelns vor Augen geführt hat. Altäre, auf deren gepeinigt, gelitten und gemordet wird, sind durchaus keine Seltenheit. Doch was die späte Gotik, Renaissance und Barock noch verstand, scheint inzwischen eher befremdlich. Nicht zuletzt, weil Glaube, Liebe, Hoffnung nur noch sehr selten "legitime" Botschaften der Kunst zu sein scheinen, will diese sich Vorwurf des religiösen Kitsches vermeiden. Denn auch die sakrale Kunst – so es sie gibt – tendiert bereits seit Längerem zur Abstraktion.

Warum also malt Manfred Scharpf so konkret – und gleichzeitig in (quasi-)religiösem Gewand? Weil er seinen Ausstellungstitel wörtlich nimmt. "Mich selbst haben eigene Blind Dates schon erschüttert – zum Umdenken bewegt." Und eben diesen irritierenden Effekt soll seiner Ansicht nach Kunst erzeugen. Die Ausstellungsbesucher sollen Dingen begegnen, die sie von ihren üblichen Denkbahnen abbringen. Das geschieht etwa vor "Magdalenas Garten", auf dem zwei Damen à la Lucas Cranach dem Älteren posieren, teils bestrapst, teilst gepierct und ziemlich nackt beide – die eine keusch, kokett die andere, zwischen ihnen ein Baum mit Früchten. Die Ausstellung führt vor Augen, wohin jenseits von Eden Denk- und Darstellungsverbote führen: in keinem Falle zu Erkenntnis. Auf einem anderen Blatt steht, ob's für jeden gleich so viel drastische Erkenntnis sein muss.

Zur Person