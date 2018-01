750 Jahre Leimbacher und 40 Jahre Narrenzunft Hugeloh Geschichte in Form von Fotos, Dokumenten und Gegenständen – das war der Inhalt einer dreitägigen Ausstellung im Vereinsheim im Hepbach anlässlich der beiden Jubiläen.

Viele alteingesessene Leimbacher und aktive Mitglieder befreundeter Vereine waren gekommen, um sich die Schätze anzusehen, die Ehrenzunftmeister Kurt Wörner gesammelt und ausgestellt hatte.

Auch Bürgermeister Georg Riedmann und Ortsvorsteher Hubert Roth sahen sich die Ausstellung an. Roth lobte das Engagement der Narrenzunft zum Jubiläum. Auf die Frage, warum von Seiten der Stadt kein offizieller Festakt veranstaltet wird, erklärte er: "Wir hatten im vergangenen Jahr das große Jubiläum mit 1200 Jahren Markdorf. Es gab einfach nicht die Überlegung so etwas auch für den Ortsteil Leimbach zu machen. Aber wir unterstützen die Vereine gern, wenn sie selbst etwas auf die Beine stellen." An drei Tagen hatten Interessierte die Möglichkeit Wörners Sammlung zu begutachten. Zur Begrüßung sagte Hugeloh-Zunftmeister Thomas Wagner: "Wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigen möchte, reichen drei Tage vermutlich gar nicht."

Viele der Gäste, die zur Eröffnung gekommen waren, hatten Kurt Wörner selbst Material für die Exposition zur Verfügung gestellt. Eine von ihnen ist Helga Konzet-Horn, die aus einer alteingesessenen Leimbacher Familie kommt. Die Bilder und Gegenstände in der Ausstellung lösten bei ihr viele Erinnerungen aus. Mit Blick auf eine alte Milchkanne berichtete sie: "Wir haben früher immer die Milch in solchen Kannen am Molkehäusle geholt. Als Mutprobe haben wir sie manchmal herumgeschleudert und gehofft, dass die Milch nicht herausläuft."

Auch bei ihrem Mann Dieter Horn löste die Exposition viele Erinnerungen aus. Begeistert zeigte sich das Paar immer wieder gegenseitig Bilder und freute sich, wenn sie ihren Ehepartner auf einem neuen Foto entdeckten. Auf einer der Fotografien war den Dorfladen abgebildet, der lange im Besitz von Dieter Horns Familie war. "Der Laden wurde von meinem Großvater gegründet, später hat ihn meine Mutter übernommen und danach dann meine Schwester", so Horn. Auch Diana Bartosz wurde durch einige Ausstellungsstücke an ihre Kindheit erinnert. "Ich bin früher in Bergheim zur Schule gegangen. Durch die Bilder kommen Erinnerungen hoch", so die Ortschaftsrätin.

Neben alten Fotos und historischen Dokumenten von Leimbacher Familien gab es auch spannende alte Gegenstände zu bestaunen. Von Spielzeug über Haushaltsgeräte bis hin zu "Bravo"-Zeitschriften, die vor mehreren Jahrzehnten erschienen sind. Kurt Wörner hatte alles gesammelt und ausgestellt. "Die Sammlung hat viel Platz im Haus eingenommen. Aber ich bin sehr stolz auf meinen Mann", sagte Birgit Wörner. Die Vorbereitung der Exposition hatte laut Kurt Wörner mehrere Monate in Anspruch genommen.

40 Jahre Hugeloh

Anlässlich des 40-jährigen Bestehen der Hugelohs findet vom 26. bis 28. Januar ein Festwochenende statt. Programmpunkte sind unter anderem verschiedene Narrentänze, Narrenspiel, Narrenparty, Gottesdienst, Zunftmeisterempfang und der große Umzug in Markdorf.

Informationen im Internet: www.40jahre-hugeloh.de