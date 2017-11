Markdorf Ausstellung "Ansichtssache" in der Markdorfer Stadtgalerie eröffnet

Ausstellung "Ansichtssache" in der Markdorfer Stadtgalerie eröffnet

Markdorfer Malerinnen und Maler zeigen Werke zur Stadtgeschichte und zum Reformationsjubiläum.

Es sei alles Ansichtssache, ob die neue Ausstellung der Markdorfer Malerinnen und Maler zur Stadtgeschichte mit dem Reformationsjubiläum zu verbinden ist. "Nun hat es Luther tatsächlich in die Stadtgalerie geschafft", freute sich durch diesen gelungen Kunstgriff Pfarrer Tibor Nagy. Als Suche nach Wahrhaftigkeit und Schönheit bezeichnet der Geistliche die Herangehensweise an zwei eigenständige Themen. Es sei das Zusammenspiel von Wort und Bild, das diesen Brückenschlag zwischen bildlicher Stadtgeschichte und eines weitgehend bildlosen und für lange Zeit merkwürdig kahl gebliebenen Protestantismus ermögliche.

"Nun, am zu Ende gehenden Jubiläumsjahr kommen die Malerinnen und Maler wieder hier rein mit ihren Ansichten auf die Stadt", freute sich Bürgermeister Georg Riedmann über den gebührenden Abschluss der Ausstellungshistorie. Mit der Rede von Hermann Zitzlsperger wurde die Herbstausstellung mit mehr als 70 Werken von insgesamt 14 Ausstellenden eröffnet. Und tatsächlich trägt dieses bunte Kaleidoskop den Titel "Ansichtssache". Denn es ginge darum, den eigenen Blickwinkel zu verändern, um auch andere Ansichten gelten zu lassen.

Wort und Bild und selbst der Ton kamen nicht zu kurz. Untermalt von mittelterlichen Flötenklängen, transportierten Christiane Riedmann und Katja Verdi auf treffliche Weise die Worte der Redner auf das gebannte Gehör der Zuhörer. Gebannt war der Eine oder Andere auch von den Werken des jüngsten ausstellenden Künstlers, Paul Szerdahelyi. Sein Name weitaus schwieriger auszusprechen als seine Bilder zu deuten. Auch wenn sie stellenweise ins Abstrakte abdriften oder sich auflösen in Elementen des Kubismus. Bemerkenswert ist seine Herangehensweise, das Leben und Wirken Luthers zu verbildlichen. Nicht weniger bemerkenswert seine überaus gekonnte Technik mit Design Markern und Spraydosen. "Luther in Style" lautet etwa der Titel eines gesprayten Graffitis; daneben zwei im Ansatz fast altmeisterliche Bleistiftzeichnungen. 15 Jahre ist der Gymnasiast jung und hat sich, wie es scheint, längst der Malerei verschrieben. "Ob ich das einmal beruflich machen möchte, weiß ich noch nicht", sagt der Zehntklässler.

Leidenschaft beweisen die Künstler allesamt. Die Einen für die Stadtgeschichte, die Anderen für Luther. "Auch wenn sich über vieles streiten lässt", schmunzelte Organisatorin Erika Streif. "Das soll jedermanns eigene Sache sein." Ansichtssache eben.