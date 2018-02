Markdorf Außergewöhnliches Orgelkonzert in Markdorf

Außergewöhnliches Orgelkonzert in Markdorf

Der Musiker Wolfgang Seifen gastiert anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Markdorfer Göckel-Orgel am Sonntag in St. Nikolaus

Markdorf – “...denn ihr Klang vermag die Herzen der Gläubigen mächtig zu Gott empor zu heben“: Diesem Wunsch aus der Liturgiekonstitution des 2.Vatikanischen Konzils entspricht die Orgel, die am 1. Februar 1998 durch Pfarrer Werner Reihing eingeweiht wurde. An ihren vielfältigen Klängen erfreut sich seither die Gemeinde und Zuhörerschaft.

Ziel des 1987 gegründeten Orgelbauvereins Markdorf war es, die finanziellen Mittel zum Bau einer französisch-romantischen Orgel – der Orgeltypus, der die größte Stilvielfalt ermöglicht – zu erwirtschaften, heißt es in einer Mitteilung des Förderverein Kirchenmusik St. Nikolaus Markdorf. Dies war dann auch im wörtlichen Sinn der Fall: Durch Mittagessen nach den Sonntagsgottesdiensten, Flohmärkte, Benefizkonzerte und viele andere Aktionen mehr. „Einloggen“ in die Orgelbauwelt durch Exkursionen zu vielen Orgeln im süd- und westdeutschen Raum und Besichtigung diverser Orgelbauwerkstätten.

Der Förderverein, der im Jahre 2000 aus dem seinerzeitigen Orgelbauverein hervorging, freut sich, zum Jubiläum Wolfgang Seifen ,„den“ Orgelimprovisator schlechthin, gewinnen zu können: Er wird in seinen Improvisationen zum Stummfilm „Faust“ alle Klangmöglichkeiten der Markdorfer St. Nikolaus-Orgel zu Gehör bringen, heißt es.

Wolfgang Seifen gastierte schon des öfteren in Markdorf. Es gelinge ihm immer wieder, mit seiner Kreativität den Zuhörer in Staunen zu versetzen. Seifen vermag es, mit der Vielfalt der französisch-romantischen Orgel und dem Spiel von Licht und Schatten des Regisseurs F. Murnau eine spannungsgeladene Verbindung einzugehen. Zugleich bietet der Stummfilm „Faust“ aus dem Jahr 1926, dank einer für die damaligen Verhältnisse raffinierten Kameraführung, ein Spektakel für die Augen. Ein außergewöhnliches Konzert, so der Markdorfer Förderverein, mit einem Ausnahmekünstler.

Das Orgelkonzert mit Wolfgang Seifen findet statt am morgigen Sonntag, 4. Februar, um 17 Uhr in St. Nikolaus. Die Abendkasse öffnet bereits um 16.15 Uhr. Der Eintritt beträgt 9 Euro.