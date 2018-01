Markdorf Aufwertung am Bahnhof gewünscht

Aufwertung am Bahnhof gewünscht

Dreikönigswanderung der Umweltgruppe Markdorf führt zu kommunalpolitisch aktuellen Örtlichkeiten

Bei der gemeinsamen Wanderung durch Markdorf wurden unter Führung von Clemens Rid verschiedene Örtlichkeiten von aktuellem politischem Interesse angesteuert und die gegenwärtige Sachlage erläutert, wie es in einer Pressemitteilung der Umweltgruppe (UWG) heißt. Nach dem Start am Marktplatz ging es zunächst zum Hexenturm, wo die Führung der geplanten Baustraße für den Umbau des Bischofsschlosses diskutiert wurde. Diese wird von der B 33 am Parkplatz unterhalb des Rathauses schräg nach oben Richtung Bischofsschloss verlaufen. Die Turmstube soll hierfür abgerissen werden. Die Baustraße soll laut Stadtverwaltung einen guten Zugang zur Baustelle mit möglichst wenig Beeinträchtigung der Anwohner und des Einzelhandels gewährleisten.

Als nächste Station ging es zum Bahnhofsgebäude, dessen Zukunft noch offen ist. Die Bahn wird dort weiterhin einen Teil des Gebäudes für das Stellwerk benötigen und die Nutzung des restlichen Gebäudes sollte eine für Markdorf interessante Aufwertung mit sich bringen, ohne dabei größere Kosten für die Stadt zu erzeugen, so die UWG. Am Bahnhof wurde weiterhin über die geplante ampelfreie Verkehrsregelung am Bahnübergang, den möglichen Bau eines Parkhauses sowie die gewerbliche Nutzung des Streifens entlang der Bahngleise gesprochen.

Die weiteren Stationen drehten sich dann um das Thema Wohnraum und Baumaßnahmen. Der Wohnpark des Familienheims Bodensee in der Mangoldstraße wurde überwiegend kritisch gesehen. Auf der einen Seite wurde hier die gewünschte Wohnraumverdichtung in der Innenstadt zur Drosselung neuen Flächenverbrauchs erfolgreich umgesetzt. Auf der anderen Seite erscheine für die UWG-Mitglieder die Anlage für das Stadtbild doch etwas zu groß geraten zu sein und die Realisierung von Verkehrswegen für Fußgänger und Radfahrer sei nicht betrachtet und nicht umgesetzt worden. Ein weiterer schwerwiegender Kritikpunkt betrifft die vorgesehenen Mietpreise, die laut UWG über dem kürzlich aktualisierten mittleren Mietspiegel liegen und damit nicht attraktiv für die Bürger mit niedrigem Einkommen seien.