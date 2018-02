vor 4 Stunden Helmar Grupp Exklusiv Markdorf Auf frischer Tat ertappt

Was macht ein Polizist am Steuer eines VW Busses mit dem Handy am Ohr? Doch nicht autofahren? Doch! Hätte das mal unsereiner getan, meint SÜDKURIER-Redakteur Helmar Grupp