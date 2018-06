Markdorf Auf den Spuren der Edelfreien von Markdorf

Die Wanderung zum "Altschloss" in Markdorf stößt weiterhin auf großes Interesse. Kunsthistorikerin Michaela Vogel erzählte viel Wissenswertes und auch die Teilnehmer steuerten interessante Anekdoten bei.

Eintauchen in Markdorfs Stadtgeschichte, sich auf die Spuren der frühesten Belege zu begeben, erfreut sich unter den Markdorfern anhaltendem Interesse. Der anlässlich der 1200-Jahr-Feier im vergangenen Jahr angelegte Wanderweg macht es möglich. Entsprechend groß war der Andrang bei der erneuten Auflage am Treffpunkt vor der Sparkasse. Mit Kunsthistorikerin Michaela Vogel, die viele Details aus der Stadtgeschichte zu berichten weiß, geht es auf die Spuren der "Edelfreien von Markdorf". Gleich zu Beginn weist sie auf dem Umstand hin, dass es sich bei dem sogenannten "Altschloss" nicht um eine Schlossruine handelt, sondern um eine Burgruine, die bereits im Jahre 1027 Erwähnung findet.

Es geht über die Talstraße, den Ramsberg bis zum Schlosshügel und weiter über Fitzenweiler und den Galgenflecken zurück. Immer wieder baut Vogel an interessanten Stellen informative Stopps ein, die mit allerlei alten Karten und historischen Dokumenten illustriert werden.

Besonders ältere Markdorfer scheinen großes Interesse zu haben, einen Ort zu besuchen, den sie zwar alle schon aus ihrer Kindheit kennen, doch heute stark verändert daherkommt. Else Freyas kann sich noch gut an die Zeiten im Krieg erinnern, als einige der Höhlen um den Burgberg als Luftschutzkeller dienten. "Wenn die Sirenen aufheulten, kamen die Menschen auf Fuhrwerken von überall her um sich in Sicherheit zu bringen." Heinz Schwenninger weiß noch genau, wie er als kleiner Junge in den 50-er Jahren mit seiner Familie die damals noch vorhandenen Wiesen mähte: "Da war kein Wald, das Land gehörte der Familie Gutknecht und wir haben das alles von Hand gemäht." Zudem meint er sich zu erinnern, dass beim Bau der Hochhäuser an der Theodor-Heuss-Straße der gesamte Erdaushub zum Burgberg gebracht wurde. "Und dieser Aushub sorgte dann auch für den großen Erdrutsch nach einem Gewitter." Die nächste Wanderung zum "Altschloss" findet am 14. September statt. Diesmal dann unter der Führung von Conny Rick.