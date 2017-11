Markdorf Auch im Herbst kommen die Urlauber nach Markdorf

Die Touristiker freuen sich über eine starke Nebensaison. Bei den Urlaubern sind derzeit sportliche Aktivitäten sehr beliebt.

Im Sommer ist Markdorf ein beliebtes Urlaubsziel, doch nun ist die Hauptsaison vorbei. Kommen trotzdem noch viele Gäste nach Markdorf, wo kommen sie unter und was sind beliebte Aktivitäten? Der SÜDKURIER hat bei Urlaubern, Hoteliers und Touristikern nachgefragt.

Der Campingplatz Wirthshof nimmt im Sommer einen sehr großen Teil der Urlauber auf. Auch im Herbst sind noch einige Stellplätze belegt. Claudius Wirth berichtet: "Wir haben nur noch ein Drittel der Buchungszahlen, die wir im Sommer erreichen." Auch die Art der Besucher verändere sich. "Jetzt haben wir überwiegend Gäste mittleren Alters. Im Sommer sind es deutlich mehr Familien. Die Familien, die jetzt kommen, haben meist Kinder, die noch nicht zur Schule gehen", weiß Claudius Wirth. Familie Fuhrmann aus Essen in Nordrhein-Westfalen ist eine dieser Familien. "Wir haben aufgrund des Wetters entschieden, an den Bodensee zu fahren. Wir wollten hier schon immer mal hin", so Tina Fuhrmann. Die Familie hat schon zahlreiche Ausflüge unternommen. "Wir waren zum Beispiel auf dem Pfänder und haben uns Meersburg angeschaut", erzählt die 41-jährige Mutter. Für ihren Sohn Anton war der Ausflug auf den Affenberg in Salem etwas ganz Besonderes. "Ich durfte dort Affen füttern und hatte dabei gar keine Angst", erzählt der Vierjährige.

Generell sind die Touristen im Herbst aktiver als im Sommer. Diese Beobachtung hat Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee, gemacht. "Im Sommer ist für die meisten Gäste das Baden am wichtigsten. Das fällt im Herbst weg. Deshalb interessieren sich die Gäste vor allen für schöne Wanderstrecken und Radwege." Weil diese Aktivitäten bei schönem Wetter mehr Spaß machen, hat sich der sonnige Oktober positiv auf die Besucherzahlen ausgewirkt. "Die Herbstsaison läuft sehr gut. Genaue Zahlen können wir aber noch nicht nennen", teilt Westermann mit.

Gerlinde Böing, Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen, hat sich vorgenommen so viel wie möglich mit dem Rad unterwegs zu sein. "Mir ist Sport im Urlaub wichtig, deshalb fahren mein Mann und ich mit dem Rad zu unseren Ausflugszielen." Doch nicht alle Gäste mögen so viel Action. Oliver Widmer und seine zwei Söhne machen Urlaub im Wohnwagen. Die Familie kommt aus Zürich. Oliver Widmer möchte seine Reise ganz entspannt angehen. "Wir lassen das jetzt erst mal auf uns zukommen und genießen, dass wir ein bisschen spontaner sein können."

Für die Hotels rund um Markdorf hat der Saisonwechsel keine starken Auswirkungen. Thomas Dreher, der das Hotel Buchberg in Bermatingen leitet, erklärt: "Wir haben im Sommer zwar mehr Urlauber und Familien als jetzt, diese machen aber nur einen geringen Teil unserer Gäste aus." Gerade Geschäftsleute bräuchten aufgrund der Messen das ganze Jahr über einen Schlafplatz. Doch auch die berufstätigen Gäste seien an Aktivitäten interessiert. "Viele fragen mich vor allem im Herbst nach schönen Ausflugszielen, weil sie ihre Zeit am See nutzen möchten", berichtet der Hotelier.

Bei den Ferienwohnungen sieht die Lage ähnlich aus. Auch sie werden das ganze Jahr über stark nachgefragt. Monika Buchmann bietet drei Ferienwohnungen im Deggenhausertal an. "Wir sind das ganze Jahr über fast vollständig ausgebucht. Allerdings buchen unsere Gäste im Herbst spontaner", sagt Buchmann. Dass Markdorf das ganze Jahr über bei Urlaubern beliebt ist, liegt laut Monika Buchmann vor allem an der schönen Atmosphäre und dem milden Seeklima. Heidi Geisen kommt gemeinsam mit ihrem Mann seit mehreren Jahren immer wieder in die Gehrenbergstadt. Sie fasst zusammen: "Man kann hier viel unternehmen, der Campingplatz ist gepflegt und das Wetter ist meistens stabil."

Tourismus im Jahr 2017

Aufgrund des warmen Frühjahrs waren die Besucherzahlen schon Anfang des Jahres sehr stark, was zu einem leichten Plus im Vergleich zum Vorjahr führte, sagt Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee. Auch im Sommer kamen zahlreiche Gäste. Vor allem Familien und ausländische Gäste aus den Niederlanden, der Schweiz und Frankreich. Die Herbstsaison läuft laut Westermann ebenfalls sehr gut. Es liegen allerdings noch keine genauen Zahlen vor.