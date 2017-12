22.12.2017 14:33 Jörg Büsche Markdorf Auch Josef fing einst als Schäfchen an

Die Kinder, die in der Kirche St. Nikolaus in Markdorf beim Krippenspiel dabei sind, haben teils eine jahrelange Darstellerkarriere hinter sich. Der zehnjährige Johannes, der den Josef spielt, fing einst wie alle anderen als Schäfchen an. Das Spiel beginnt an Heiligabend um 15 Uhr.